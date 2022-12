2 Ton-Art war bestens vorbereitet. Foto: Thomas Fritsch

Das Benefizkonzert "Beglänzt von deinem Licht" zugunsten des Fördervereins Stationäres Hospiz Nagold fand ein breites Echo in der Region. Die Besucher zogen scharenweise in die Stadtkirche.















Nagold - Schon am Eingang begegneten sie dem Zauber der Erwartung. Im verdunkelten Innenraum flackerten Lichtreflexe an den farbig beleuchteten Wänden und ein gedämpftes Stimmengewirr verlieh der nächtlichen Atmosphäre ein Gefühl der zwischenmenschlichen Nähe und Geborgenheit – ganz nach der Vorstellung des Dekans Tobias Geiger, der auf die Bedeutung des gemeinschaftlichen Wirkens auf der städtischen und kirchlichen Ebene hinwies.

Zwischen geistlichen Musikbeiträgen, die das Wunder von Bethlehem anpriesen, trugen die Schirmherrin des Fördervereins Simone Großmann und die Leiterin des Hospizes St. Michael Jutta Benz weltliche Texte vor. Im Vordergrund der Prosa (Rainer Haak) und Lyrik (Georg Schmid) standen Nächstenliebe und Hoffnung auf eine friedliche Welt.

Deutsche Weihnachtslieder und jazzige Songs

Nach zwei Jahren erzwungener Abwesenheit kehrte das Vokalensemble Ton-Art auf die Bühne zurück. Seit dem letzten Auftritt wuchs die Frauenformation zu einem neunstimmigen Chor an und nun untermauerte er seinen hervorragenden Ruf mit deutschen Weihnachtsliedern und jazzigen Songs.

Dem wie aus dem Nichts fließenden, im Ausdruck zarten "Es kommt ein Schiff geladen" folgten "Was soll das bedeuten", "Stille Nacht" und "O Tannenbaum" in einem ganz neuen musikalischen Gewand. Schier mühelos überwand das Nonett alle technischen Hürden der modernen Bearbeitungen. Weder plötzliche Wendungen der Harmonie noch anspruchsvolle Rhythmen in dem a Capella oder instrumental begleiteten Gesang brachten die Sängerinnen aus der Fassung. Im Gegenteil: Ob im Chor oder Solo - in den sauber intonierten Stimmen schwangen Anmut, Freude und manchmal eine fast kindliche Verwunderung mit.

Begeisternder Beifall

Gleichfalls lebendig, erfrischend und hingebungsvoll interpretierte das Ensemble einige amerikanische Songs, die Gott, Weihnachten und das menschliche Miteinander anpriesen. Selbstverständlich quittierte das Publikum auch diese Darbietungen mit einem begeisterten Beifall.

Der Chorleiter Thomas Breitling saß in der ersten Reihe, lenkte unauffällig die musikalischen Geschicke der Sängerinnen und erhob sich nur dann, wenn einige Instrumentalisten als Begleiter dazu stießen – wie im gemeinsam gesungenen Lied "Fröhlich soll mein Herze springen" und in "Ich stehe an deiner Krippe hier".

Auch ohne Dirigentenhand spielte das kleine Ensemble mit Flöte, zwei Klarinetten, Klavier und Kontrabass das Adagio von Tomaso Albinoni innig und wunderbar ruhig wie ein Schlaflied. Die lange Stille danach und der nachfolgende Applaus drückten am besten die Wirkungskraft dieses Beitrags aus.

Ausschnitte aus dem Messias

Das Publikum reagierte sehr spontan auch auf die Auftritte des Solosängers David Rother, der in zwei technisch anspruchsvollen Ausschnitten aus dem Oratorium "Messias" von Georg Friedrich Händel seiner sonoren und kernigen Bassstimme eine hochemotionale Anspannung verlieh.

Bevor das "O du fröhliche" aus aller Münder erklang, ergriff die erste Vorsitzende des Fördervereins Barbara Fischer das Wort, bedankte sich namentlich bei allen Konzertbeteiligten und Helfern für ihr Engagement und appellierte um "lautlos raschelnde" Gaben für das Hospiz St. Michael. Jedes Jahr fehlen der Nagolder Einrichtung 150 000 Euro für den laufenden Betrieb und diesen Betrag könne man nur durch die Spenden decken.

Am Schluss des Konzerts bekamen alle Mitwirkende bei stehendem Applaus eine rote Rose als Zeichen ihrer Wertschätzung.

Info: Die Ausführenden

Ton-Art: Samira Breitling (Sopran, Querflöte), Stephanie Schmid (Sopran), Sabine Voll (Sopran), Simone Ziefle Sopran), Silja Wanner (Mezzosopran), Sylke Wiegers (Alt), Irene Breitling (Alt), Sophia Breitling (Alt), Gabi Heinrich (Alt).

David Rother (Bass), David Walther (Orgel)

Anna Keller, Marie-Christin Lißek (Querflöten), Josef Stritt, Marius Adams (Klarinetten), Thomas Glaeser (Fagott), Nico Lutz (Piano, Orgel), Valentin Burrer (Kontrabass, Tenor), Felix Burrer (Saxophon, Klarinette), Johannes Breitling (Schlagzeug, Klarinette, Bass).

Ton- und Lichttechnik: Das Team von Teufelwerk mit Sebastian Kalmbach, Micha Salopek, Stefan Fischer, Philipp Gerritzen und Felix Mattersberger.