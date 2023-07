Nach vorangegangenen Auftritten in Nonnenweier und Kippenheim beendete nun das Kammerorchester Ettenheim seine neue Benefiz-Konzertreihe in der Münchweierer Heilig-Kreuz-Kirche. Weit mehr als 200 Zuhörer füllten dort die Kirchenbänke und wurden nicht enttäuscht.

Den Einstieg bildete die „Ouvertüre im italienischen Stil“ in C-Dur vom Frühromantiker Franz Schubert: Sie atmet den Geist von Giaochino Rossini, den Schubert seinerzeit sehr verehrt hatte. Nahezu verspielter, munterer Einstieg, dennoch sogleich mit markanten Überraschungen aufwartend. Mal quirlig, mal langsamer: Schubert hatte mit rasanten Tempifolgen samt italienischem Temperament bis hin zu gelegentlicher Bombastik ideenreich komponiert – mal ganz weg von gewohnter Romantik. Dies brachte das Kammerorchester im perfekten Zusammenspiel mit entsprechender Dynamik hinreißend zur Geltung.

Der Norweger Edvard Grieg hatte vor rund 150 Jahren einige – zumeist traurige – Gedichte vertont. Was lag näher, als dazu die europaweit renommierte Sopranistin Siri Thornhill, die in Norwegen geboren wurde und jetzt in Denzlingen wohnt, um ihre Mitwirkung zu bitten?

Sopranistin Siri Thornhill hatte den Liedern eine besondere Ausdruckskraft verliehen. Foto: Decoux

Dirigent Stefan Krattenmacher hatte sie auf diversen Konzerten kennengelernt. Ob „En Fuglewise“ („Ein Vogellied“ nach Ibsen), Bodenstedts „Schöner Traum“ über vergangene Liebe oder „Mens jeg venter“ („Während ich warte“) von Vilhelm Krag: Thornhills kraftvolle und ausdrucksstarke warme Sopranstimme ließ keinen Zweifel an ihrer hohen Professionalität. So auch bei „Prinsessen“ („Prinzessin“) von Bjørnstjerne Bjørnson.

Ergreifendes Liebeslied zum Abschluss

Den krönenden Liedzyklus-Abschluss mit Thornhills ergreifender Ausdruckskraft bildete Griegs berühmter melancholischer „Solveigs Sang“ mit Liebesleid-Wehmut aus seiner Schauspielmusik „Peer Gynt“. Demnächst reist die in Barock, Romantik und auch Neuzeit bestens beheimatete Sängerin zu den Augsburger Mozarttagen weiter. „Ich bin sehr dankbar und stolz, dass wir sie für unser Benefizkonzert gewinnen konnten“, erklärte Dirigent Krattenmeier

Nach wohlverdienter Pause mit Getränkebewirtung für die Gäste vor der Kirche kam die viersätzige Symphonie Nr. eins c-moll von Emilie Meyer zum trefflichen Gehör. Die einst als „weiblicher Beethoven“ gefeierte Komponistin ist völlig zu Unrecht in tiefe Vergessenheit geraten. Krattenmeier stieß bei einer Radiosendung per Zufall auf die seinerzeitige Ausnahme-Komponistin – und hat sie mit dem Kammerorchester jetzt wieder in Erinnerung gerufen.

Ein langsames Adagio mutiert sogleich in ein schnelles Allegro energico mit vielen dynamischen Effekten. Da entsteht stets Spannung auf jede nächste Passage. Nicht minder beim eigentlich langsam-lieblichen Adagio samt diversen Steigerungen.

Ebenso fulminant: Ein quirlig-lebendiges Allegro vivace samt Minuetto und Moderato mit weiteren musikalischen Überraschungen bis zum fulminanten Symphonie-Finale im kraftvollen Adagio und Alegretto-Wechsel. Begeisterter Schlussapplaus belohnte das meisterlich ausdrucksstarke Orchester samt seiner hochkarätigen Sopranistin.

Für den guten Zweck

Das sich jährlich projektbezogen zusammenfindende Ettenheimer Kammerorchester mit seinen professionellen Instrumentalisten aus näherer Umgebung hat sich nicht nur der Musik verschrieben: Statt für ein Honorar spielen die Musiker ihr Konzert für einen guten Zweck. So dankte jetzt in Münchweier Susanne Dorer als Vorsitzende des Kenzinger Vereins „Zarok“ („Das Kind“) für die neuerlich erspielten Spendenerlöse des Kammerorchesters. Diese werden projektbezogen für Kinder und Jugendliche im Nordirak ausgegeben, etwa für deren Bildung, Zukunft und erlebnisbedingte Trauma-Hilfen. Denn: In der autonomen Region Kurdistan wurden und werden vom „Islamischen Staat“ (IS) insbesondere religionsverfolgte Jesiden vertrieben, versklavt und erschossen. Darum leben derzeit auch viele Kinder, sofern nicht verschleppt, in Lagern und Notunterkünften. weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.zarok.de.