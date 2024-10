Reservistenmusikzug 28 Ulm in der Enzauenhalle

Benefizkonzert in Höfen

1 Das Schulgebäude in Höfen Foto: Ziegelbauer

Am Samstagabend wird in Höfen zu einem Benefizkonzert eingeladen. Die Grundschule freut sich darüber.









Ein außergewöhnliches Konzerterlebnis bietet sich am kommenden Samstagabend ab 19 Uhr in der Enzauenhalle in Höfen. Und zwar mit einem Benefizkonzert des Reservistenmusikzuges 28 Ulm zugunsten der Höfener Grundschule und ihrem „Projekt Klasse 2000“.