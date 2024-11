1 Die Coverband „Rooted“ spielt beim Benefizkonzert in Heinstetten auf. Foto: Karl-Peter-Neusch

Zum Benefizkonzert lädt der Förderverein „Zukunft für Kinder in Afrika“ in Heinstetten am 17. November ein.









Nach den erfolgreichen Auftritten der Vorjahre ist es dem Förderverein „Zukunft für Kinder in Afrika“ aus Stetten am kalten Markt gelungen, die Coverband „Rooted“ ein weiteres Mal für ein Benefizkonzert zu gewinnen. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 17. November, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Agatha in Heinstetten.