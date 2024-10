Zurück in die Zeit der Rockhits der 60er- bis 80er-Jahre geht es am Samstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr bei der 23. Rock-Oldies-Night im Freudenstädter Kurhaus mit der Rock-Coverband Blue Stuff und der Beatles-Coverband Beatmaen.

Ab 20 Uhr präsentiert Beatmaen legendäre Songs, die zu den Wurzeln der Rockmusik gehören und die jeder kennt. Anschließend präsentiert Blue Stuff Rocksongs der 60er- bis 80er-Jahre von Deep Purple, Status Quo, Slade, Toto, Supertramp, AC/DC, Foreigner, Bon Jovi, Bryan Adams, den Scorpions und vielen anderen Rocklegenden.

Lesen Sie auch

Der Reinerlös der Benefizveranstaltung geht an die Lebenshilfe in Freudenstadt. Bei einer Tombola können Preise gewonnen werden. Die Rock-Oldies-Night beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 17 Euro, an der Abendkasse 20 Euro, für Schüler und Studenten im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse 16 Euro.

Foto: Beatmaen

Karten gibt es im Vorverkauf im Kurhaus an der Theaterkasse, bei der Tourist Information, beim Musikhaus Rudert und in der Gaststätte „Werkstatt“. Unter www.blue-stuff.de können Vorverkaufskarten reserviert und dann an der Abendkasse abgeholt werden.