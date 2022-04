4 Silke Porath und Fabian Hernando. Foto: Breisinger

Mit dem von Gastgeberin Silke Thiercy vorgetragenen Gedicht eines unbekannten Ukrainers hat der Benefizabend "Ukraine-Hilfe" im Balinger Kulturbahnhof begonnen. Dieses Gedicht handelt von einem gefallenen Soldaten und eines die "Welt regieren wollenden Satans" und endet mit den Worten "Vergiss mich nicht Ukraine".















Bahnhof - Im Anschluss wurde die ukrainische Nationalhymne, die von Sybille Schneider ins Deutsche übersetzt wurde, eingespielt, die nicht nur bei den ukrainischen Besuchern für Tränen sorgte.

Danach enterte die historische Nachtwächterin Gretl Kommer die Bühne und nahm die Besucher mit in das Leben eines historischen Bauernweibs in und um das Balingen von 1850, in ein karges Leben voller Hunger, Krankheiten, Unwettern, eiskalten Bodenkammern, Missernten, und Kindern, die eine Tracht Prügel bekamen, aber auch in eine Welt von Festen, Wirtshausbesuchen und Völlereien.

Zufrieden sein

"Wir haben viele Gründe zufrieden zu sein", lautete das Fazit von Kommer, die ihren Auftritt mit der Zeitreise ins Jahr 1902 zu den an der Ecke "Talstraße/Geislinger Straße" beheimateten Zechkumpanen Eugen, Frieder und Jakob beendete, denen immer der Schalk im Nacken saß.

Weiter ging es mit einer Einlage des Schauspielers Fabian Hernando. Nach der Pause kam es zur Metamorphose – aus Hernando wurde "Boxerrüde Horst" und aus Thiercy die Schriftstellerin Silke Porath. Gemeinsam nahm das Duo eine szenische Lesung aus der Krimireihe von Porath vor, in der neben Horst auch Kommissar Schrödinger die Hauptrolle spielt, die auf den wie "ein altes Dampfross schnaufenden" Flaschner Karl Denzel treffen, der sich selbst als "Käpsele" bezeichnet.

Klagen über den Ehemann

Es folgte Ute Landenberger in ihrer Rolle als "Käthe Kächele", die sich nicht nur über die mangelnde Unterstützung der Regierung für die Ukraine beklagte, da in den zur Verfügung gestellten Helmen bestenfalls "d’Supp gessa" werden kann, sondern auch über die Ökomutti mit ihren Balgen Kai-Uwe und Jacqueline sowie über ihren Gemahl Karl-Eugen, der immer sein "Baubier" brauche, damit er beim "schaffa net so schwitza" muss und aufgrund seiner Unfähigkeit vermutlich als Bauleiter des Berliner Flughafens fungierte.

Spendenkasse klingelt

Der Grillabend des passiven Feuerwehrmitglieds mit seinen Kumpanen mit "Rettich- und Bohnensalat" wurde organisatorisch von Käthe alleine durchgezogen, obwohl Karl-Eugen groß verkündete, dass er sich um alles kümmern wolle. Einen Besuch im Dessousladen mit dem geplanten BH-Kauf kanzelte Karl-Eugen mit den Worten ab, dass man doch auch "koine Schuh kauft, wenn ma keine Fiaß hot".

Mit der Friedenshymne "Ode an die Freude" von Ludwig van Beethoven ging der Abend zu Ende, ehe im Anschluss das in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb als Herz designte Spendenkässchen reichlich klingelte.