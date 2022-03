Benefizkonzert in Balingen

1 Machen sich im Landkreis für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge stark (von links): Reinhold Schäfer, Elmar Wischnewski, Thorsten Kühn, Josef Pielsticker, Erwin Feucht, Markus Wochner, Alexander Maute, Albert Schmidberger, Dominik Reger, Jochen Ketterer, Alessandro sowie Jörn de Haan. Foto: Ungureanu

Auf dem Balinger Messegelände gibt’s an Gründonnerstag ein Benefizkonzert zugunsten der aus der Ukraine geflücheteten Menschen. Drei Bands sind zu hören.















Balingen - "Die Zollern-Alb hilft": Unter diesem Motto organisiert das Aktionsbündnis "Demokratie ist mehrWert" am Gründonnerstag, 14. April, ab 19 Uhr in der Balinger Messehalle ein Benefizkonzert mit drei Bands: Human Zoo, Leeeza und The Dewy Lilies treten auf und verzichten auf ihre Gage. Der Erlös kommt den Geflüchteten aus der Ukraine im Kreis zugute.

Der SPD-Kreisvorsitzende Alexander Maute hatte angeregt, ein Benefizkonzert zu veranstalten. "Es gibt ein unglaubliches Potenzial", sagte er. Erwin Feucht (Grüne) verwies auf das Netzwerk, das sich dafür gebildet hat: die Musiker, die Sponsoren, das Material, die 500 bis 600 blau-gelben Plakate, die Techniker, die Feuerwehr und das DRK – und die Stadt Balingen, die die Messehalle kostenlos zur Verfügung stellt. "Müsste man das bezahlen, würde ein fünfstelliger Betrag zusammenkommen."

Riesiges Netzwerk

Jörn de Haan, der als Vertreter der Stadt Balingen dabei war, bestätigte es: Die Stadt stehe hinter der Aktion, für die Veranstalter würden keine Kosten entstehen. Elmar Wischnewski (FDP) will sich darum kümmern, dass die Ukrainer, die im Ankunftszentrum in Meßstetten untergebracht sind, auf Wunsch zum Konzert gebracht werden. Die Firma Maas wolle Busse zur Verfügung stellen. Auch in der Waldorfschule solle es ein ähnliches Angebot geben. Die Ukrainer sollen "Teil des Abends" werden, nicht als "Objekte", sondern als Gäste. Es sei wichtig, die Verbindung herzustellen, das "Thema Ukraine" präsent zu machen, auch durch kleinere Aktionen, sagte Reinhold Schäfer von den Freien Wählern.

Ukrainer als Gäste

Von Seiten des Balinger Rockvereins seien Bands angefragt worden, betonte Josef Pielsticker. Manch eine Band hätte gerne teilgenommen, könne das aber nicht. Der Verein sei mit Bühnenhelfern und beim Ausschank im Einsatz. Für die Musiker sei es "nie ein Thema" gewesen, "dass wir nicht mitmachen", versicherte Alessandro von den Dewy Lilies. Auch für Dominik Reger von der Lehner-Brauerei ist klar: "Wir liefern das Bier." Auch die Imnauer Mineralquellen seien "sofort dabeigewesen", sagte Jochen Ketterer – "nicht nur mit Getränken, sondern auch mit einem Kühlanhänger, und, wenn das Wetter passt, mit Sonnenschirmen".

Der Gemeinschaft dienen

Erwin Feucht startete einen Aufruf an die ehrenamtlichen Initiativen, die die Ukraine unterstützen: Sie sollten sich melden, denn mit dem Erlös des Konzerts könnten regionale Projekte unterstützt werden. Die Initiativen könnten an Ständen auf ihre Arbeit hinweisen. Der Abend solle auch der Gemeinschaft und dem Kennenlernen dienen. Vielleicht, meinte Feucht, finde sich ein begnadeter Poetry Slammer, oder jemand wolle eine Botschaft verkünden. Man solle sich melden.

Auch für Ukrainer, die bei Privatfamilien untergebracht sind, ist der Eintritt frei. Dazu werde eine "Gästeliste" erstellt. "Wir hoffen, dass die Halle voll wird", so Feucht. Die Pandemie? Man zähle auf das Verantwortungsbewusstsein der Besucher, die "freiwillig eine Maske tragen könnten", regte Maute an.

Spenden willkommen

Das Konzert beginnt am Donnerstag, 14. April, um 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. Für die Unterstützung der Kriegsflüchtlinge hat das Landratsamt bei der Sparkasse Zollernalb ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN: DE65 6535 1260 0134 1101 10, Stichwort "Zollern-Alb-Hilft", plus Name und Anschrift des Spenders für die Spendenbescheinigung.