10 "...nur noch kurz die Welt retten" wollten Lea-Katharina Scherl und Michael Hess von "4Tune" – und all die anderen Musiker beim Benefizkonzert. Foto: Bender

"Ein trauriger Anlass, aber eine schöne Art zu helfen", kommentierten die Musiker, die sich am Samstag zum Benefizkonzert für Kinder in der Ukraine in der Zollernalbhalle zusammengefunden haben – zu vier Stunden Rock, Pop und Blues.















Link kopiert

Albstadt-Truchtelfingen - "Muss nur noch kurz die Welt retten": Mit diesem Titel von Tim Bendzko brachten es Lea-Katharina Scherl und Michael Hess in ihrem letzten Song vor Konzertende auf den Punkt. Zwar trat die Band "4Tune" am Samstag nur zu zweit statt zu viert auf, aber Michi und Lea halfen tatsächlich ein Stück weit, die Welt zu retten.

Hilfe für Kinder im Kriegsgebiet

Und dafür hatten sich ja auch alle anderen zusammengeschlossen: Unter der Regie der beiden Musiker Dennis Steinkühler und Sven Schlagenhauf hatten sie eigens den Verein "Music for Charity" gegründet. Und der soll laut Steinkühler auch in Zukunft dort helfen, wo es dringend notwendig ist. Momentan eben in der Ukraine. Speziell für die Kinder im Kriegsgebiet wurden fleißig Spenden gesammelt.

Das Schulsystem ist zusammengebrochen

Auch Unicef war vor Ort: Im Foyer der Halle klärten Lisa, Pia, Catarina und Aroa von der Hochschulgruppe Tübingen sowie Uli vom Stuttgarter Regionalbüro über die Arbeit des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen auf. Gezielte Hilfe leisten, dort wo sie am nötigsten gebraucht werde, könne man am besten mit Geldspenden. Und momentan ist eben in der Ukraine größtenteils das Schulsystem zusammengebrochen, so die vier jungen Studentinnen und der Vertreter aus der Landeshauptstadt.

Ums Catering kümmern sich Profis

Viele ehrenamtliche Helfer hatten sich für das Benefizkonzert zusammengefunden. Junge Startup-Unternehmen aus Albstadt waren beteiligt und führten 60 Prozent ihrer Einnahmen für den guten Zweck ab. "Ihr müsst richtig viel essen und trinken", hatte Sven Schlagenhauf die Zuhörer bei der Begrüßung aufgefordert. Ob Hamburger vom Food-Truck, knusprige Pizza, hübsch verzierte Donuts oder verschiedene Kaffeekreationen – das alles kam von den Profis, die mit von der Partie waren.

Viel Liebe und ein gebrochener Arm

"Ich spüre heute ganz viel Liebe im Raum", kommentierte Dennis Steinkühler, als er mit seinem gebrochenen und eingegipsten Arm ganz zum Schluss doch noch zur Gitarre griff und die "Indigo Blues Band" den Song "Good love is on the Way" spielte. Es war der Schlusspunkt für ein wundervolles Konzert mit Musikern aus der Region.

Eine Woche vor dem Abi auf der großen Bühne

Sarah Adelmann und Simon Beck hatten als 18-Jährige den Anfang gemacht. In einer Woche machen sie zusammen Abi, klärten sie auf, und doch nahmen sie sich die Zeit, Hits wie "Don’t let me down" von den Beatles zu performen. "Have fun" – habt Spaß – rief später Sharon Ndaji dem Publikum zu, während Gitarrist Jannik Bitzer berichtete, sie beide stünden zum ersten Mal auf einer so großen Bühne. Bei ihrem "Stand by me" waren die Zuhörer total verzückt.

20 Kriege auf der Welt – und ein Konzert mit Botschaft

Die Halle sei einfach zu groß und nicht die Besucherzahl zu gering, kommentierte Tobias Conzelmann, der noch weitere Bemerkungen und auch Späße auf Lager hatte, aber vor allem gute Musik machte. "Im vergangenen Jahr gab es 20 Kriege auf der Welt", gab Conzelmann zu bedenken. Man müsste also eigentlich jeden Monat solch ein Benefizkonzert auf die Beine stellen. Wunderbar: Sein stimmlich angedeutetes Saxonfonsolo und das auf der Gitarre geschlagene Schlagzeugsolo bei Stings "Englishman in New York". Eindrücklich waren außerdem seine Eigenkompositionen wie "Steht dein Haus auf Felsen oder Sand". Das war eben nicht nur fantastische Musik und ein hervorragendes Catering – es war ein Konzert mit Botschaft. Die Besucher hatten Spaß und das gute Gefühl, ganz nebenbei Kindern zu helfen.