Benefizgala in Schopfheim: Ziel ist die Linderung von Not und Leid

Auf viele Gäste zur glanzvollen vierten Benefizgala freuen sich die Veranstalter der Bürgerstiftung, des Rotaryclub Schopfheim-Wiesental und Kiwanis Wiesental in der Stadthalle.
Beim Pressegespräch erklärten Thomas Faller (Rotary-Club), Silke Chalk (Kiwanis-Club) und Georg Ückert, Vorstandschef der Sparkasse Wiesental für die Bürgerstiftung Mittleres Wiesental, dass es sich um einen „Win-Win“-Abend handelt, wo der einzelne Gast in einer angenehmen Atmosphäre einen netten Abend verlebt – und sich gleichzeitig für einen sozialen Zweck engagiert. Ziel des unterhaltsamen Abends ist die Sammlung von Geld zur Linderung von Not und Leid von Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen. Georg Ückert teilte mit, dass innerhalb der vergangenen drei Gala-Abende die stolze Spendensumme von 56 000 Euro erzielt werden konnte, die im vollen Umfang den Bedürftigen zugute kam. Bedacht wurde beispielsweise das Diakonische Werk, die Hospizdienste, „Frauen helfen Frauen“ oder der Kinderschutzbund. Auch konnte der „Wünschebus“ unterstützt werden. Nur der Rotary-Club und die Kiwanis entscheiden hierbei, wem in diesem Jahr die Spenden zugute kommen. Die einzelnen Spenden belaufen sich in unterschiedlichen Höhen im Bereich zwischen 3000 und 10 000 Euro. Das streng gehütete Geheimnis, wer bedacht wird, lüftet sich erst am Gala-Abend.