Benefizgala in Schopfheim: Ziel ist die Linderung von Not und Leid

Auf viele Gäste zur glanzvollen vierten Benefizgala freuen sich die Veranstalter der Bürgerstiftung, des Rotaryclub Schopfheim-Wiesental und Kiwanis Wiesental in der Stadthalle.

Beim Pressegespräch erklärten Thomas Faller (Rotary-Club), Silke Chalk (Kiwanis-Club) und Georg Ückert, Vorstandschef der Sparkasse Wiesental für die Bürgerstiftung Mittleres Wiesental, dass es sich um einen „Win-Win“-Abend handelt, wo der einzelne Gast in einer angenehmen Atmosphäre einen netten Abend verlebt – und sich gleichzeitig für einen sozialen Zweck engagiert. Ziel des unterhaltsamen Abends ist die Sammlung von Geld zur Linderung von Not und Leid von Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen. Georg Ückert teilte mit, dass innerhalb der vergangenen drei Gala-Abende die stolze Spendensumme von 56 000 Euro erzielt werden konnte, die im vollen Umfang den Bedürftigen zugute kam. Bedacht wurde beispielsweise das Diakonische Werk, die Hospizdienste, „Frauen helfen Frauen“ oder der Kinderschutzbund. Auch konnte der „Wünschebus“ unterstützt werden. Nur der Rotary-Club und die Kiwanis entscheiden hierbei, wem in diesem Jahr die Spenden zugute kommen. Die einzelnen Spenden belaufen sich in unterschiedlichen Höhen im Bereich zwischen 3000 und 10 000 Euro. Das streng gehütete Geheimnis, wer bedacht wird, lüftet sich erst am Gala-Abend.

Bürgerpreis für Verdienste Zudem wird die Bürgerstiftung Mittleres Wiesental an diesem Abend erneut eine Persönlichkeit oder Institution aus der Region mit dem Bürgerpreis für besondere Verdienste und gesellschaftliches Engagement auszeichnen. Georg Ückert erklärte hierzu: „Oftmals wählen wir für den Bürgerpreis Personen aus, die im Stillen arbeiten“. Der neue Bürgerpreisinhaber erhält zudem eine Honorierung von 1000 Euro, die er ebenfalls einem sozialen Zweck zukommen lassen kann. Mit dem Bürgerpreis wurde in der Vergangenheit Giuseppe Mencarelli als Mitglied des Arbeitskreises International, Max Schwörer für sein Engagement in Schopfheimer Vereinen, oder der Weltladen Cabanja in Zell im Wiesental gewürdigt.

Thomas Faller sagte: „Eigentlich ist es ja richtig reizvoll, wenn wir nicht vorab bekannt geben, wer bedacht wird. Dies erhöht die Spannung des Abends“. Jeder begünstigte Empfänger wird sich äußern und sich vorstellen. Silke Chalk sagte: „Durch das gegenseitige Kennenlernen sollen auch Impulse für neues ehrenamtliches Engagement geschaffen werden“.

Schon 200 Karten veräußert

Die Organisatoren haben hierbei ein glanzvolles Programm auf die Beine gestellt. Thomas Faller vom Rotary-Club erklärte: „Wir möchten den wertigen und würdigen Anlaß angemessen mit der Gala feiern“. Die Vorbereitungen sind für 270 Gäste vorgesehen, wobei sich zahlreiche Sponsoren beteiligen. Im Vorverkauf sind bereits 200 Karten veräußert. Als Moderator führt Schopfheims Ex-Bürgermeister Christof Nitz durchs Programm. Für eine reichhaltige Kulinarik sorgen das Hotel-Restaurant „Adler“ aus Schopfheim, das Restaurant Glöggler, das Hotel-Restaurant „Löwen“ aus Zell im Wiesental und der Berggasthof „Schlüssel“ aus Pfaffenberg mit Vor- und Hauptspeise und einem reichhaltigen Dessertbuffet. Ein Showprogramm bieten Darsteller des Gloria-Theater Bad Säckingen mit einem Musical-Mix. Für die musikalische Umrahmung mit Tanzmusik sorgt die Wiesentäler Coverband „Mr.Bee“, mit Unterhaltung quer durch die Notenmappe. Eine hochwertige Tombola steht bereit, dem Sieger winken eine Fesselballonfahrt oder VIP-Karten für Sportveranstaltungen.

Der Veranstalter wünscht sich angemessene Kleidung, es besteht kein Krawattenzwang.

Info: Vorverkauf bis zum 10. Oktober bei der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Wiesental in Schopfheim, im Vorverkauf 110 Euro, sofern verfügbar an der Abendkasse für 125 Euro. Ganze Tische für Firmen nach Anfrage unter Tel. 07622/69 61 04. Einlass ist am 11. Oktober um 18 Uhr, Veranstaltungsbeginn ist um 18.30 Uhr.