Benefizaktion in Nagold: Gemeinsam am Tisch in der neuen Heimat

Die Vorbereitungen für einen Nagolder Klassiker laufen bereits auf Hochtouren : die Nagolder Vesperkirche, die ab 9. Februar in der Evangelisch-Methodistischen Kirche in der Freudenstädter Straße steigt.

Am 9. Februar beginnt die 11. ACK-Nagolder Vesperkirche. Inzwischen sind die Räume der Friedenskirche der Evangelisch-Methodistischen Kirche in der Freudenstädter Straße schon zur liebgewonnenen neuen Heimat geworden: Es ist ein schönes Ambiente, man hat es warm, kann im Anschluss an das Essen in der Kirche im Untergeschoss ohne Platznot Kaffee und Kuchen genießen – alles unter dem Motto „Gemeinsam an einem Tisch – satt an Leib und Seele“.

Der Auftakt ist wieder der ökumenische Festgottesdienst, musikalisch gestaltet von einem Bläserensemble, am 9. Februar um 10 Uhr.

Mitarbeiterchor beim Abschluss-Gottesdienst

Der mittlere Sonntag der 15 Tage wird wieder das „Familienwochenende“ sein, an welchem samstags (15. Februar) um 10 Uhr der Kinder-Eltern-Großelternchor im Zellerstift probt, welcher dann am Sonntag, 16. Februar, um 10 Uhr im Gottesdienst mitwirkt; Schüler und Schülerinnen des Seminarkurses bieten ein tolles Kinderprogramm an, auch der Ballonkünstler wird wieder dabei sein. Den Abschluss-Gottesdienst am 23. Februar gestaltet der Mitarbeiterchor.

Den künstlerischen Benefiz-Auftakt machte das OHG-Vokalensemble in der Stadtkirche zusammen mit dem christlichen Illusionskünstler Mr. Joy, organisiert vom Seminarkurs „Soziales Engagement“.

Neu: Vesperkirche am Abend

In diesem Jahr wird ein neues Veranstaltungsformat eingeführt: „Vesperkirche am Abend“, jeweils um 18.30 Uhr. Alle sind eingeladen zu einem Abend mit Musik, Geschichten, Begegnungen – und natürlich zu einem Vesper, wie es sich abends (und in der Vesperkirche allemal) gehört. Der Auftakt dieser Reihe ist ‚FREIRAUM‘ am Dienstag, 11. Februar, zum Thema „Wertvoll - Vollwert?!“ mit der Band vom Hoffnungshaus. Am Samstag, 15. Februar, musizieren Schüler und Lehrer der Musikschule Nagold, dazwischen gibt es kleine Lesungen und natürlich auch etwas zu essen. Am Donnerstag, 20. Februar, spielt die quasi-Hausband der Vesperkirche „L’Apéro“, die schon seit vielen Jahren das Publikum mit Musik und Lesungen – ergänzt um Gaumenfreuden – begeistert.

Das Helfer-Team kann weitere Unterstützung gebrauchen

In der Vesperkirche arbeiten circa 250 Mitarbeitende mit, für einzelne Tage und an den Wochenenden können noch Helfer und Helferinnen im Vesperkirchenteam oder auch Kuchenspenden (ohne Alkohol, ohne Sahne) gebraucht werden.

Unter www.Vesperkirche-Nagold.de finden sich alle Mitarbeiterinformationen, man kann den Anmeldebogen herunterzuladen und per Mail an Michel@Vesperkirche-Nagold.de oder per Post an die Vesperkirche, Freudenstädter Straße 55, 72202 Nagold senden.