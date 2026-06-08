Benefizaktion in Balingen: Bedürftige bekommen ein ganz besonderes Geschenk

Hier wird der Haarschnitt zur Herzensangelegenheit: Die „Barber Angels“ kommen nach Balingen.

Ein Haarschnitt ist oft mehr als nur Kosmetik. Er sorgt nicht nur für ein gepflegtes Erscheinungsbild, sondern stärkt das Selbstbewusstsein. Doch nicht alle haben die finanziellen Mittel für einen Friseurbesuch. Wer diesen nicht aus eigener Tasche bezahlen kann, darf sich in der Eyachstadt bald über ein besonderes Geschenk freuen. Unter dem Motto „Balingen zeigt Herz“ erhalten Bedürftige hier einen kostenlosen Haarschnitt.

Möglich machen dies die „Barber Angels“, eine Gruppe von Friseurinnen und Friseuren, die als Mitglieder des karitativ tätigen Vereins „Barber Angels Brotherhood e. V.“ Obdachlosen und Bedürftigen in ganz Deutschland unentgeltlich ihre Friseurdienstleistungen zur Verfügung stellen - demnächst nun auch in Balingen.

„Barber Angels Brotherhood“ als Preisträger

Wie haben die Engel mit Kamm und Schere und die Eyachstadt zusammengefunden? Dazu muss man, erklärt Bürgerreferentin Tamara Sauer, ein Jahr zurückgehen. Damals nahm Bürgermeister Ermilio Verrengia an der Verleihung des Lea-Mittelstandspreises für soziale Verantwortung in Stuttgart teil. Zu den Preisträgern gehörte an jenem Tag auch die „Barber Angels Brotherhood“ um ihren Gründer Claus Niedermaier. Berührt von deren Engagement habe sich Ermilio Verrengia dafür eingesetzt, die Truppe mit Herz nach Balingen zu holen - und das mit Erfolg.

Bevor die Engel sprichwörtlich einschweben (der Termin wird noch bekanntgegeben) gilt es jedoch, sich Gedanken darüber zu machen, wer in den Genuss eines kostenlosen Haarschnitts kommen soll. Denn mit einem solchen möchte man - und das ist allen ganz wichtig - ausschließlich diejenigen beschenken, für die ein Friseurbesuch nicht erschwinglich ist.

Gutscheine für einen kostenlosen Haarschnitt

Wer könnte dabei besser weiterhelfen als Nathalie Hahn, die Tamara Sauer und Ermilio Verrengia sogleich ihre Unterstützung zusicherte. Denn durch ihr Engagement im Sozialkaufhaus Domiziel, in der Balinger Tafel und nicht zuletzt in ihrer Funktion als Kreissozialleiterin des DRK Zollernalb kennt sie viele Menschen, die es im Leben wahrlich nicht leicht haben und weiß deshalb, wem man mit einem Besuch bei den „Barber Angels“ sicherlich eine große Freude machen würde.

„Diese Menschen sprechen wir gezielt an und informieren sie über die Aktion“, sagt Nathalie Hahn, die dabei mit Erwin Feucht zusammenarbeitet, der als Marktleiter der Balinger Tafel tätig ist. Dort können alle diejenigen, die gerne mit dabei sein möchten und über den entsprechenden Nachweis (zum Beispiel einen Tafel-Ausweis) verfügen, einen Gutschein abholen, den sie gegen einen kostenlosen Haarschnitt eintauschen können.

100 Gutscheine sind zu vergeben

Insgesamt 100 Gutscheine sind zu vergeben. Ein Teil davon wurde dem Jakobus-Haus in Balingen für wohnungslose Menschen zur Verfügung gestellt und auch den „sozialen Hausmeister“, der die Notunterkünfte in der Eyachstadt betreut, habe man angesprochen und ihn gebeten, auf die Aktion aufmerksam zu machen, berichtet Nathalie Hahn, die die Veranstaltung in ein großes Ganzes einbettet. „Es geht dabei nicht nur um einen Haarschnitt“, führt sie vor Augen. „Sondern um Würde, Wohlbefinden und Wertschätzung.“ Und: „Um gemeinsam Gutes tun zu können, braucht es ein Netzwerk.“

Dies bestätigt Tamara Sauer, die die Veranstaltung von städtischer Seite koordiniert. Umso dankbarer ist sie, dass sogleich Sponsoren mit im Boot waren, die dazu beitragen, „dass wir den Tag zu einem schönen Erlebnis für die Menschen machen können.“

Viel Unterstützung

So stellt etwa der dm-Markt in Balingen 100 „Goodie-Bags“ zur Verfügung. Und während die Bäckereien Koch und Padeffke dafür sorgen, dass der kleine Hunger zwischendurch gestillt werden kann, versorgen die Imnauer Mineralquellen Gäste und Akteure mit Getränken. „Durch eine anonym eingegangene Spende können wir das Essensangebot sogar noch ein bisschen erweitern“, erzählt Tamara Sauer, die ihrer Freude über die Unterstützung Ausdruck verleiht: „Es ist einfach wunderbar, dass so viele mithelfen.“

Stand jetzt sind es elf Friseure, die zu Kamm und Schere greifen und sich mächtig ins Zeug legen werden, um bedürftigen Menschen in der Eberthalle mit einem kostenlosen Haarschnitt (und/oder Bartpflege), Aufmerksamkeit und Wertschätzung ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. „Bleibt zu hoffen, dass die Aktion gut angenommen wird“, sagt Tamara Sauer. Denn wie das bei einer Premiere nun mal so ist, gilt es zunächst Erfahrungen zu sammeln.

Sollte der Inhalt der „Wundertüte“ am Ende alle erfreuen, wäre es ein Wunsch, die Aktion in Zukunft regelmäßig in Balingen anbieten zu können.

Die „Barber Angels Brotherhood“

ist ein im November 2016 gegründeter gemeinnütziger Verein von Friseurinnen und Friseuren, die in ihrer Freizeit obdachlosen und bedürftigen Menschen kostenlos die Haare und Bärte schneiden.

Die Organisation wurde von Claus Niedermaier aus Biberach ins Leben gerufen und verfolgt das Ziel, sozial benachteiligten Menschen durch ein gepflegtes Äußeres ein Stück Menschenwürde und Selbstwertgefühl zurückzugeben und ihnen neues Selbstbewusstsein zu schenken.

Die „Barber Angels“ sind in Chaptern organisiert. Was mit wenigen Friseuren begann, ist mittlerweile eine internationale Bewegung.