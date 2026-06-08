Benefizaktion in Balingen: Bedürftige bekommen ein ganz besonderes Geschenk

Hier wird der Haarschnitt zur Herzensangelegenheit: Die „Barber Angels“ kommen nach Balingen.
Ein Haarschnitt ist oft mehr als nur Kosmetik. Er sorgt nicht nur für ein gepflegtes Erscheinungsbild, sondern stärkt das Selbstbewusstsein. Doch nicht alle haben die finanziellen Mittel für einen Friseurbesuch. Wer diesen nicht aus eigener Tasche bezahlen kann, darf sich in der Eyachstadt bald über ein besonderes Geschenk freuen. Unter dem Motto „Balingen zeigt Herz“ erhalten Bedürftige hier einen kostenlosen Haarschnitt.