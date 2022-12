4 Ein paar Minuten Sorglosigkeit: Mama und Tochter tanzen zu den Songs. Foto: Kinderklinikkonzerte e.V.

Schönwald - Der schwarze Nightliner-Bus steht schon seit gestern Abend am Waldrand. Er ist das mobile Zuhause des Kinderklinikkonzert-Teams, das für elf Auftritte in ganz Deutschland unterwegs ist. Hannover, Osnabrück, Essen, Tübingen liegen hinter ihm, Anfang Oktober macht die bunte Truppe in Schönwald auf der Katharinenhöhe Halt. Die Mission des Vereins, der sich ausschließlich aus Spenden finanziert: Glücksmomente für die Patienten und ihre Familien zaubern.

Spannung steigt: Wer steht auf der Bühne?

Schon beim Frühstück gibt es nur ein Thema: Wer wird heute beim Kinderklinik-Konzert auf der Bühne stehen? Die Namen der Musiker sind nämlich stets ein gut gehütetes Geheimnis und werden erst kurz vor dem Auftritt bekanntgegeben. Und auch auf der Katharinenhöhe halten alle dicht, bis die ersten Kinder die Musiker mit ihren Gitarren entdecken: "Sie kommen."

Musik kann viel bewegen

Bestens gelaunt und mit einem breiten Lächeln im Gesicht betreten Benne, Florian Künstler und Benoby den Raum, nehmen mitten in der wartenden Kinderschar Platz und legen los. Sie wissen: Musik kann viel bewegen. Und so fühlt sich alles gleich leichter und unbeschwerter an, als die Profi-Musiker zu singen beginnen.

Berührungsängste hat hier keiner, hier sitzen Stars zum Anfassen, die ihre Songs gefühlvoll zum Besten geben. Es dauert nicht lange und die ersten wippen und klatschen mit, andere stehen auf und beginnen zu Tanzen – Mission gelungen.

Ablenkung vom Alltag

Jedes Kinderklinikkonzert wird stets individuell und nach genauer Rücksprache für und mit jeder teilnehmenden Einrichtung sowie den jeweiligen Kinderklinikkonzerte-Bands geplant. "Dabei geht es vor allem darum, den Patienten in ihrem oft anstrengenden Klinikalltag ein paar kleine Momente Glück, Freude und vor allem Ablenkung zu schenken. Das Team der Kinderklinikkonzerte besucht Kinderstationen mit Bands, die für die Kinder ein kleines privates Konzert spielen und so den kleinen Patienten einen unvergesslichen Nachmittag bereiten", so die Idee des Vereins mit Sitz in Magdeburg.

Klar, dass Benne, Florian Künstler und Benoby auch noch Autogramme geben müssen und erst nach zahlreichen Zugaben wieder in den Bus steigen dürfen – die nächsten Kinder warten bereits.

Weitere Infos und Teilnahmebedingungen zum Spendenprojekt finden Sie unter www.schwabo.de/spendenaktion