Benefizabend in Buchenberg: „Wälder Böhmische“ sorgen für beste Stimmung bei den Gästen

Die „Wälder Böhmischen“ sorgten beim Benefizabend in der Waldau-Schänke in Buchenberg für beste Stimmung. Der Erlös kommt der Schönwälder Nachsorgeklinik Katharinenhöhe zugute.
Der Name ihrer bunten Gruppe ist Programm: Für die Musiker der „Wälder Böhmischen“ bedeutet Schwarzwald zwar Heimat, ihr (musikalisches) Herz schlägt aber für die Böhmische Blasmusik. Die bekannte und beliebte Combo war dieser Tage bei einem Benefizkonzert zugunsten der Schönwälder Nachsorgeklinik Katharinenhöhe in der Waldau-Schänke zu erleben.