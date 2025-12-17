Benefizabend der Rotarier VS-Mitte: Soulfamily bringt Pop und Gospel auf die Bühne

Der Rotary-Club Villingen-Schwenningen Mitte präsentiert ein Benefizkonzert mit dem Freiburger Chor Soulfamily. Der Erlös geht an die Prokids-Stiftung und die Sternenkinder.

Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, anderen Menschen zu helfen und soziale Projekte zu fördern, jetzt präsentieren sie einen Abend voller Groove und Gefühl in der Benefizreihe „Rotary & Friends“: die Mitglieder des Rotary-Clubs (RC) Villingen-Schwenningen Mitte. Die Soulfamily aus Freiburg bringt am Freitag, 27. März, Soul, Pop und Gospel auf die Bühne des Kulturzentrums Klosterhof.

Zum vierten Mal organisieren die Rotarier einen besonderen Abend, um gemeinsam unterhaltsame Stunden zu erleben und gleichzeitig etwas Gutes zu tun: Den Reinerlös des Konzertabends erhalten die Prokids-Stiftung und der Verein Sternenkinder aus Villingen-Schwenningen.

Und genau das sei die Idee der Reihe „Rotary & Friends“, betont Helge Hardacker, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit beim RC VS Mitte: ein besonderer Abend, den der in der Doppelstadt verwurzelte Serviceclub für Besucher aus der Region auf die Beine stellt und der Menschen in der Region zugute kommt. Mit dem Klosterhof sei der ideale Saal gefunden. Ziel sei es, immer wieder neue Künstler zu engagieren und verschiedene Organisationen zu unterstützen.

So fiel die Wahl für die Ausgabe 2026 auf den Verein Sternenkinder und die Prokids-Stiftung. Sternenkinder sind Kinder, die während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder kurz danach sterben. Ihnen steht seit 2019 der von der Hebamme und Trauerbegleiterin Stefanie Tröndle und ihrer Kollegin Germana Hauer gegründete Verein zur Seite. Denn sie haben die Erfahrung gemacht, dass die Frauen und deren Familien mit ihrer Trauer auf sich allein gestellt sind und auch die Krankenkassen keine Kosten für die Begleitung in dieser Zeit übernehmen.

Verein Sternenkinder steht bei der Trauer zur Seite

Diese Hilfe leistet der Verein mit Angeboten wie Einzelgesprächen und Trauergruppen, Rückbildungsgymnastik oder auch Kursen für Männer und Geschwisterkinder. Froh sind die Vorsitzende Stefanie Tröndle und die zweite Vorsitzende Jeanette Brüderle, dass mit den Räumen in der Gerberstraße 15 in Villingen inzwischen eine feste Anlaufstelle zur Verfügung steht. Das Team stemme die Arbeit hauptsächlich ehrenamtlich zusammen mit wenigen Honorarkräften, auch die Miete müsse der Verein selbst tragen, schildert Stefanie Tröndle die Herausforderungen. „Wir finanzieren uns zu 100 Prozent über Spenden.“ Aktionen wie jetzt das Benefizkonzert der Rotarier seien da natürlich willkommen.

Auch bei Prokids-Gründer Joachim Spitz, der sich seit mehr als 15 Jahren für benachteiligte Kinder und Jugendliche in der Doppelstadt einsetzt. Eine wichtige Rolle spielt das gemeinsam mit dem Verein Boxing betriebene Projekt „Fight for your life“, für das die Spende der Rotarier gedacht ist. Ziel sei es, gerade Kindern aus einem schwierigen sozialen Umfeld zu ermöglichen, durch Sport in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Das Training könne Werte wie Respekt und Zuverlässigkeit vermitteln, feste Strukturen geben und den Weg in ein drogenfreies Leben aufzeigen, erklärt Spitz.

Nottelefon rund um die Uhr besetzt

Das Konzept von „Fight for your life“ habe sich inzwischen herumgesprochen, Lehrer kämen ebenso auf die Stiftung zu wie Sozialarbeiter. Und ein Helfer knüpfe als Pausenaufsicht in Schulen auch direkten Kontakt mit dem Nachwuchs. Rund um die Uhr sei ein Nottelefon besetzt, um die Jugendlichen in schwierigen Situationen aufzufangen. Manch einer sei nach einem Gefängnisaufenthalt zur Stiftung gekommen, habe einen Ausbildungsplatz gefunden und sein Leben wieder in den Griff bekommen. Um all das zu finanzieren, für Honorarkräfte und Ehrenamtspauschalen aufzukommen, sei die Stiftung auf Unterstützung angewiesen, stellt Spitz fest.

Für den sozialen Zweck packen die Mitglieder des RC VS Mitte um die derzeitige Präsidentin Liane Künstler auch kräftig an, sind nicht nur in die Organisation des Konzerts eingebunden, sondern übernehmen auch den Auf- und Abbau und die Bewirtung. Und sie hoffen, dass möglichst viele Besucher gemeinsam mit dem Chor eine fetzige Soulparty feiern.

Mitreißender Gesang und musikalische Vielfalt

Einen Abend mit mitreißendem Gesang, lebendiger Bühnenpräsenz und musikalischer Vielfalt verspricht jedenfalls Organisator Thomas Schnekenburger. Der aus Brasilien stammende Chorleiter Joel da Silva sorge mit 30 bis 40 Sängern der Soulfamiliy aus dem Raum Freiburg für energiegeladene Stimmung. Da seien Karten für das Konzert doch eine tolle Geschenkidee, hat Liane Künstler einen Tipp für Weihnachten parat.

Karten

Vorverkauf

„Soul & Pop in concert“ heißt es beim Benefizkonzert mit Joe Da Silvas Soulfamily aus Freiburg am Freitag, 27. März, ab 20 Uhr im Kulturzentrum Klosterhof am Klosterhof 3 in Villingen-Schwenningen. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Kulinarisches und Spritziges serviert der Rotary-Club Villingen-Schwenningen Mitte zur Einstimmung auf den Abend. Der Eintritt kostet 30 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar in der Hauptstelle in der Gerberstraße 45 in Villingen sowie in den Filialen in der Rietstraße 1 in Villingen und am Marktplatz 17 in Schwenningen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter https://vs-mitte.rotary.de.