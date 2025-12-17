Benefizabend der Rotarier VS-Mitte: Soulfamily bringt Pop und Gospel auf die Bühne

Der Rotary-Club Villingen-Schwenningen Mitte präsentiert ein Benefizkonzert mit dem Freiburger Chor Soulfamily. Der Erlös geht an die Prokids-Stiftung und die Sternenkinder.
Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, anderen Menschen zu helfen und soziale Projekte zu fördern, jetzt präsentieren sie einen Abend voller Groove und Gefühl in der Benefizreihe „Rotary & Friends“: die Mitglieder des Rotary-Clubs (RC) Villingen-Schwenningen Mitte. Die Soulfamily aus Freiburg bringt am Freitag, 27. März, Soul, Pop und Gospel auf die Bühne des Kulturzentrums Klosterhof.