Ein Wiedersehen mit der aus Villingen stammenden Sängerin und Liedermacherin Anna Janina Rempsberger, geborene Weiß, gibt es im Rahmen der Benefizreihe „Rotary & Friends“: Das Konzert unter dem Motto „Ein liederliches Stück – Jetzt noch liederlicher“ präsentiert der Rotary Club (RC) Villingen-Schwenningen Mitte am Freitag, 4. April, im Kulturzentrum Klosterhof.

Zum dritten Mal stellen die Rotarier einen solch besonderen Benefizabend auf die Beine, um ihrer Herzensangelegenheit nachgehen zu können: Menschen zu helfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, oder sich für den Tier- und Naturschutz einzusetzen. Das Motto „Kids und Kitz“ hat die Präsidentin Bettina Erdeljan für die Projekte ausgegeben, die der RC VS Mitte in ihrer Amtszeit unterstützt. Der Erlös des Chansonabends kommt so dem Verein Der Bunte Kreis VS-Singen und der Kitzrettung der Kreisjägervereinigung Schwarzwald-Baar-Kreis zugute.

Unterstützung der Eltern

Mit welch Nöten Familien mit zu früh geborenen oder schwer kranken Kindern zu kämpfen haben, weiß Klaus Strasser, stellvertretender Vorsitzender des bunten Kreises, als ehemaliger Schwenninger Kinderarzt aus seiner Praxis. Der Verein habe sich zum Ziel gesetzt, die Eltern, die kleinen Patienten und auch Geschwister nicht alleine zu lassen.

Ein Team mit neun Mitarbeitern stehe den Eltern bei der sozialmedizinischen Nachsorge in einem weiten Umkreis vom Schwarzwald über Rottweil und den Heuberg bis in den Hegau zur Seite, erklärt Strasser. Sei es doch eine große Belastung, die Frühchen rund um die Uhr zuhause zu betreuen. Spenden seien für den Fuhrpark und den Sprit gefragt, denn diese Kosten trage die Krankenkasse nicht. Und sozial schwache Familien, die sich die Fahrt zum Besuch der Kinder im Klinikum nicht leisten können, unterstütze der Verein.

Projekt für Geschwister

Als zweite Aufgabe habe sich der Bunte Kreis der Betreuung der gesunden Geschwister verschrieben, die im Alltag oft zurückstecken müssten. „Es ist wichtig, dass sie erleben, mit ihren Sorgen nicht alleine und nicht das fünfte Rad am Wagen zu sein“, erläutert Strasser. Bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten ermögliche ihnen der Verein unbeschwerte Stunden in der Gemeinschaft mit anderen Kindern, die ein ähnliches Schicksal teilen, und fördere ihre Entwicklung. „Es ist schön zu sehen, wie glücklich die Kinder bei Veranstaltungen und Ausflügen sind“, erzählt Strasser. Auch für solche Aktionen seien die Spenden gedacht.

Zudem dient der Erlös des Benefizkonzerts der Rettung von Jungtieren vor dem Mähtod. Die Kreisjägervereinigung habe sich mit Landwirten und dem Landratsamt zusammengeschlossen, um im Frühsommer die Felder vor dem Beginn des Mähens nach Rehkitzen abzusuchen, berichtet die Kreisjägermeisterin Dunja Zimmermann. Die Setzzeit der Rehe falle mitten in den ersten Schnitt der Landwirte. Mangels Fluchtinstinkt verharren viele neugeborene Rehkitze im hohen Gras und sind von den Fahrzeugen aus nicht zu sehen. Ihnen drohen schwerste Verletzungen oder der Tod.

Kauf einer Drohne

So entstand 2021 die Aktion Kitzrettung. Ehrenamtliche Drohnenpiloten und Helfer spüren die Tiere am frühen Morgen mit Wärmebildkameras auf und bringen sie in Sicherheit. Um die Einsätze ausdehnen zu können, sei die Anschaffung einer weiteren Drohne geplant, auch Investitionen in das Equipment und Warnkleidung für die Helfer seien erforderlich, stellt Dunja Zimmermann fest.

Zwei Initiativen, für die sich die Rotarier ins Zeug legen wollen, um möglichst viel Geld einzunehmen, unterstreicht Bettina Erdeljan. Zahlreiche Mitglieder seien in die Organisation des Konzerts, den Auf- und Abbau und die Bewirtung eingebunden. Sie freue sich, Anna Janina Rempsberger für den Auftritt gewonnen zu haben. Überzeugt ist sie, dass die Künstlerin zahlreiche Gäste anlockt. Sie sei sicher vielen noch bekannt aus ihren Zeiten bei den Villinger Klosterspatzen von St. Ursula und dem Theater am Turm.

Begleitung am Piano

Inzwischen hat sie eine Karriere als Sängerin hingelegt, den Hesse-Preis der Udo Lindenberg Stiftung gewonnen und sich einen Namen mit ihren Singspielshows oder als Mitglied des Schellack Ensembles gemacht. Die Zuschauer im Klosterhof nehmen sie und der Pianist Jonas Hamann auf einen Streifzug durch 100 Jahre deutsche Chanson-Geschichte mit. Sie versprechen einen Abend mit Musik, die wie Champagner prickelt, und frech-frivole Lieder.

Vorverkauf

Karten

Ihr Programm „Ein liederliches Stück“ präsentiert die Sängerin und Liedermacherin Anna Janina Rempsberger zusammen mit dem Pianisten Jonas Hartmann im Rahmen der Reihe „Rotary & Friends“ am Freitag, 4. April, ab 20 Uhr Im Kulturzentrum Klosterhof am Klosterhof 3 in Villingen-Schwenningen. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Mit Kulinarischem und Spritzigem können sich die Besucher auf den Abend einstimmen. Der Erlös des Benefizabends geht unter dem Motto „Kids und Kitz“ an zwei Vereine. Der Eintritt kostet 25 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar in der Hauptstelle in der Gerberstraße 45 in Villingen und in der Filiale am Marktplatz 17 in Schwenningen sowie bei Wiebelt Lifestyle in der Bickenstraße 6 bis 8 in Villingen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter https://vs-mitte.rotary.de.