Benefiz in Freudenstadt

1 Organisator Marco Iantorno mit den XXL-Torwarthandschuhen von Sepp Maier, die zugunsten der Kinderkrebsklinik versteigert werden. Foto: Ortmann

Es ist ein Schicksal, das betroffen macht – und Marco Iantorno zum Handeln bewegt hat: Auch in diesem Jahr macht er sich mit zahlreichen Unterstützern, darunter die Spielvereinigung Freudenstadt, auf den Weg nach Tübingen, um krebskranken Kindern eine Freude im Klinikalltag zu bereiten.















Freudenstadt/Tübingen - Am 2. Dezember wollen die Helfer dem Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen Geschenke und Spendengelder überreichen.

Für viele der Beteiligten wird es ein Wiedersehen sein: Bereits im vergangenen Dezember übergab eine Delegation um Organisator Iantorno dutzende Geschenke an die Mitglieder des Fördervereins. Vor dem Elternhaus der Patienten bauten die Helfer einen riesigen Berg auf – mit Spielzeug, Bastelmaterialien und Süßigkeiten. Die Vertreter des Fördervereins zeigten sich überwältigt. Damals hatte Iantorno ihnen versprochen, im nächsten Jahr erneut eine Aktion für die Kinderkrebsklinik ins Leben zu rufen. Gesagt, getan.

Mittlerweile hat er eine Vielzahl an Kontakten

Auch in diesem Jahr kann Iantorno wieder auf die Unterstützung zahlreicher Prominenter bauen. Er habe mittlerweile eine Vielzahl an Kontakten, sagt Iantorno im Gespräch mit unserer Redaktion. Nicht zuletzt durch das Benefizspiel im Juli dieses Jahres in Freudenstadt, das Iantorno mit der Spielvereinigung Freudenstadt organisiert hatte.

Der Verein wird ihn nun auch bei seiner jüngsten Aktion unterstützen: Iantorno, seit rund einem Jahr Jugendmitarbeiter bei der Spielvereinigung, holte kurzerhand den Vorstand des Vereins mit ins Boot. Mit dabei in Tübingen sind auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer sowie Christian Riethmüller, Geschäftsführer des Buchhandlungsunternehmens Osiander und Präsidiumsmitglied des VfB Stuttgart. Sie und viele weitere Unterstützer aus Freudenstadt und Umgebung freuen sich darauf, den Kindern eine Freude bereiten zu können.

Begehrte Sammlerstücke kommen unter den Hammer

Bis Dezember wollen sie noch möglichst viele Weihnachtsgeschenke für Kinder und Jugendliche sowie Spendengelder sammeln. Wie auch schon beim Benefizspiel wird ein Teil der Spendensumme aus Versteigerungen auf dem Online-Auktionsportal "United Charity" stammen. Auch diesmal kommen wieder einige begehrte Sammlerstücke unter den Hammer – darunter ein signiertes Trikot von Ex-Nationalspieler und -trainer Jürgen Klinsmann sowie XXL-Torwarthandschuhe, unterschrieben von Torwartlegende Sepp Maier. Einige Fußballtrikots werden die Helfer auch mit nach Tübingen bringen: Die Hilfsorganisation "Trikot für die Welt" stellt für jedes der Kinder ein Trikot nach Wahl zur Verfügung.

"Letztes Mal haben wir schon viele Geschenke mitgebracht", blickt Marco Iantorno zurück. In diesem Jahr sollen es noch mehr werden. Eins ist jedenfalls klar: Keines der rund 60 Kinder in der Krebsklinik wird am 2. Dezember leer ausgehen.

Info: Spenden und Geschenke

Weihnachtsgeschenke für Kinder und Jugendliche im Alter von 1 bis 15 Jahren können in der "Sportsbar Dobel" in der Gottlieb-Daimler-Straße 71 in Freudenstadt abgegeben werden.

Geldspenden sind über folgendes Konto möglich:

Kreissparkasse Tübingen

IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63

BIC: SOLADES1TUB

Stichwort: Wir Helfen Kindern