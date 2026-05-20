Benefiz-Aktion: Topmodel verwandelt Porsche-Store in einen Flohmarkt

Toni Garrn nutzt die Stuttgarter Porsche-Räume im Dorotheen-Quartier für einen guten Zweck und verkauft dort Kleidungsstücke von Prominenten.

Am vergangenen Samstag ist die Stuttgarter Polizei einer Frau auf die Schliche gekommen, die auf dem Flohmarkt am Feuersee gefälschte Designermode verkauft hat. Wer jetzt - aufgeschreckt von dieser Meldung - beim Kauf von hochwertiger Second-Kleidung auf Nummer sicher gehen will, ist von Donnerstag an im Dorotheen-Quartier an der richtigen Adresse. Dafür stehen zwei Namen: Toni Garrn und Porsche.

Das deutsche Supermodel bezieht mit ihrem „Super Flea Market“ den Stuttgarter Brandstore des Sportwagenbauers, wo es bis zum 3. Juni ausgewählte Kleidung von illustren Vorbesitzern und Vorbesitzerinnen für einen guten Zweck auch aus einem Boutique-Wohnwagen heraus zu kaufen gibt. Was dann natürlich seinen Preis haben dürfte.

Der Wohnwagen von Toni Garrns Flohmarkt-Tour, gezogen von einem elektrischen Cayenne-Turbo. Foto: Porsche AG

Seit 2015 veranstaltet Toni Garrn regelmäßig Benefiz-Flohmärkte mit ausgewählten Outfits von sich selbst und anderen Prominenten wie beispielsweise Paris Hilton, Leonardo DiCaprio oder Joko Weinterscheidt. Die Erlöse dieses Premium-Flohmarkts fließen unter anderem in die Stiftung von Toni Garrn, die Bildungsinitiativen für Mädchen in Afrika unterstützt, sowie in weitere gemeinnützige Organisationen für Katastrophenhilfe und Naturschutz.

Die Boutique zieht ein E-Cayenne

Seit 2021 arbeitet Porsche mit dem Model zusammen, die mit ihrem Benefiz-Flohmarkt nun auch erstmals Station in Stuttgart macht. Die große Gala für geladene Gäste findet am 28. Mai im Brandstore genannten Markengeschäft statt. Durch den Abend führt an der Seite von Toni Garrn Moderator Steven Gätjen.

Toni Garrns diesjährige Flohmarkt-Tour unter dem Motto „Driving good“ startete Anfang Mai in Berlin und kam über die Station Cannes nach Stuttgart. Letzter Halt Mitte Juni ist Hamburg, die Heimatstadt der Veranstalterin. Gezogen wird die mobile Boutique vom neuen Cayenne Turbo Electric. Porsche spendet dabei für jeden im Rahmen der Tour gefahrenen Kilometer an die Torni Garrn Foundation.

Store als Bekenntnis zum Standort Stuttgart

Der Stuttgarter Porsche-Repräsentanz im Dorotheen-Quartier wurde 2022 eröffnet. Vormieter der rund 300 Quadratmeter großen Flächen zwischen Karls- und Marktplatz war der amerikanische E-Auto-Hersteller Tesla. Bei der Premiere hieß es bei Porsche, dass der eigene Store eine Bekenntnis des Unternehmens zum Standort Stuttgart sei. Seitdem dienen die Räumlichkeiten dem Sportwagenbauer als Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche. Und von diesem Donnerstag an auch als Verkaufsfläche für ganz spezielle Mode.