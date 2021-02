Benefiz-Aktion in Rangendingen Helfen mit einer Roten vom Grill

Die Zukunft ihres Partyservice-Unternehmens hatten sie sich da wohl etwas anders vorgestellt. "Das ist schon belastend, wenn man nicht sieht wies weitergeht", sagt Yvonne Schmid. Wann es wieder aufwärts geht, wagen die beiden derzeit nicht zu sagen.

Die Schulmensa ist geschlossen, Feste, Geburtstagsfeiern – alles ist abgesagt. Selbst Hochzeiten wurden mittlerweile von 2021 ins nächste Jahr verschoben, erzählen sie. Als Corona vor knapp einem Jahr wie eine Abrissbirne in ihre tägliche Arbeit fuhr, organisierten die beiden einen Bring- und Abholservice für Tagesessen. "Damit sind wir bisher einigermaßen über die Runden gekommen", sagt Ambros Schmid. Doch auch hier wird’s immer enger. Zusätzliche Angebote fürs Wochenende mussten sie zwangsweise zurückfahren. "Das war einfach nicht mehr rentabel." Der Grund: Vor allem im privaten Bereich haben die beiden mittlerweile eine Zurückhaltung der Kunden bemerkt.

Wie geht es anderen Selbstständigen in Rangendingen?

Das alles bleibt natürlich nicht ohne Wirkung auf ihren Betrieb. Die Mini-Jobber, die vor Corona noch in der Küche mithalfen und auch im Sportheim bedienen sollten, sind mittlerweile alle daheim. Zwei Teilzeitkräfte, darunter auch Yvonne Schmid selbst, arbeiten kurz. Es komme einfach zu wenig rein, meint der Chef. "So langsam geht’s ans Eingemachte."

Und trotzdem: Die Schmids konnten sich trotz aller Sorgen, die auch ihnen anzumerken sind, bis jetzt "über Wasser halten", wie sie sagen. Doch wie geht es anderen Kleinselbstständigen in Rangendingen, deren Geschäfte ganz geschlossen sind? Frisöre, Kosmetik- oder Nagelstudios: "Es gibt Leute, die haben in diesem Lockdown gar nichts mehr", sagt Yvonne Schmid.

Für all diese von Corona so hart getroffenen Selbstständigen verkaufen Yvonne und Ambros Schmid deshalb am "Auseliga Dauschdeg", 11. Februar, auf der Terrasse des Sportheims Heiße Rote vom Grill. "Wir möchten mit unserer Aktion aufrütteln und auf deren Situation aufmerksam machen", sagt Yvonne Schmid. Was als Erlös übrig bleibt, werden die beiden nicht für sich behalten, sondern weitergeben an all diejenigen Vollerwerbsgeschäftsleute, deren Geschäft wegen Corona geschlossen ist.

Eine Liste, wer dies ist, gibt es bisher nicht – noch nicht. "Die Betroffenen sollen sich mit uns in Verbindung setzen", sagt Yvonne Schmid. Wenn es gewünscht werde, könne diese sich dann bildende Liste natürlich auch anonym bleiben.

Die Kosten für die Benefiz-Aktion wollen die Schmids so gering wie möglich halten. 500 Rote wollen sie am "Auseliga" verkaufen. Sie selber arbeiten komplett unentgeltlich. Mitstreiter haben sie mit der Metzgerei Heck und der örtlichen Bäckerei Mesam gefunden, die Würste und Weckle zum reinen Warenpreis zur Verfügung stellen. Was bedeutet: auch sie verdienen nichts bei der Aktion. Yvonne Schmid findet das toll. "Es soll ja so viel wie möglich übrig bleiben."

Einen festen Preis für die Grill-Roten gibt es nicht. "Jeder bezahlt das, was er möchte." Dass trotzdem keine "Mordssumme" zusammenkommen wird, ist Yvonne und Ambros Schmid klar. Doch es gehe ja vor allem auch "um das Hoffnungszeichen, das die Aktion sein soll."

Abholung erfolgt unter Einhaltung der Hygienebestimmungen

Bestellungen seien sinnvoll und unter www.reservierungsportheim@outlook.de möglich, steht auf dem Flyer für die Aktion zu lesen. Die Abholung der Würste beim Sportheim erfolgt unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen. Das wird garantiert. Genauso, wie auch sicher etwas für Spätentschlossene da sein werde.

Als Verbündeten und sozusagen als Schirmherrn konnten sie als Vorsitzenden des Sportvereins auch Bürgermeister Manfred Haug gewinnen. Der Sportverein sei also von Anfang an mit im Boot und werde den Erlös treuhänderisch bis zur Auszahlung an die Gewerbetreibenden verwalten, versichert Ambros Schmid. Sollte sich wider erwarten niemand der betroffenen Selbstständigen bei den beiden Gastronomen melden, dann werde das Geld aus der Aktion an eine gemeinnützige Institution gespendet.