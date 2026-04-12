Bemannte Raumfahrt wird 65: Von Gagarin bis Artemis - Russland fällt in Raumfahrt zurück

Vor 65 Jahren flog Juri Gagarin als erster Mensch ins All. Von solchen Erfolgen kann Moskau heute nur träumen. Das zeigt auch der Wettlauf zum Mond, wo USA und China führen. Kann Russland aufholen?
Moskau/Peking/Washington - In Russland schürt die Mondumrundung der Nasa-Astronauten der "Artemis 2"-Crew Sehnsüchte nach den Erfolgen der Vergangenheit. Die stolze Raumfahrtnation feiert gerade den ersten Flug eines Menschen ins Weltall vor 65 Jahren. Geehrt wird der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin, der mit dem Raumschiff "Wostok" die Sensation am 12. April 1961 vollbrachte und 108 Minuten im All war.