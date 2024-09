Wow, was für eine Woche für Halim Eroglu: Nach seinem historischen Sechserpack gegen den VfR Mannheim freut sich der 20-Jährige nun über eine Einladung des Türkischen Verbands.

Die TSG Balingen hat bald vermutlich wieder einen aktuellen Nationalspieler: Stürmer Halim Eroglu wurde für die U 20-Länderspiele der Türkei gegen Polen (10. Oktober) und Portugal (15. Oktober) nominiert. Schon am 6. Oktober stößt der 20-Jährige ins Trainingslager zum türkischen Team.

„Für ihn persönlich, aber auch für uns als Verein ist das eine überragende Geschichte und auch eine starke Anerkennung für die Arbeit unseres Trainers Murat Isik und seinem Team“, freut sich TSG-Geschäftsführer Jona Annel. Eroglu war vorigen Winter von den Stuttgarter Kickers zur TSG gestoßen und führt aktuell die Torschützenliste in der Oberliga Baden-Württemberg mit 13 Treffern deutlich an. Zuletzt gelang ihm ein Sechserpack beim 7:0-Kantersieg gegen den VfR Mannheim.

Lesen Sie auch

Eroglu fehlt gegen Fellbach

In den Zeitraum seines Fehlens fällt das Balinger Auswärtsspiel beim SV Fellbach, weshalb die TSGler an diesem Tag ohne ihn antreten müssen. Annel meint dazu: „Auf Halim verzichten wir ungern, aber in dem Fall sind wir stolz, dass einer unserer Balinger Jungs für sein Land auflaufen darf und geben ihm natürlich unsere volle Unterstützung.“

Der 1. Vorsitzenden der TSG Balingen Eugen Straubinger sieht die Nominierung als Bestätigung für den Balinger Weg, auf dem neben den Spielern aus den eigenen Junioren-Teams auch die Talente der Region gefördert werden. „Halim ist ein weiterer Spieler, der sich in unseren Reihen toll entwickelt und wie man sieht, sogar über die Landesgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit sorgt.“

Fokus auf Villingen

Den Torjäger selbst erreichte die Nachricht unvorbereitet. „Er freut sich natürlich sehr und fiebert den Duellen mit Polen und Portugal entgegen“, berichtet Annel. Zunächst gelte freilich die gesamte Konzentration dem Ligabetrieb: Diesen Sonntag (14 Uhr) gastiert die TSG beim FC 08 Villingen, am Samstag kommender Woche (15.30 Uhr) steigt in der Bizerba Arena das Topduell gegen den 1. CfR Pforzheim.