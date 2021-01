Belohnung ausgesetzt Vandalen schießen auf Vereinsheime in Mönchweiler

Große Schäden haben Unbekannte - in der Zeit zwischen Freitag, 8. Januar, und Samstag, 16. Januar, in der Gemeinde Mönchweiler verursacht. Kleine Stahlkugeln schlugen Löcher in Fenster und Türen. Wie Bürgermeister und Vereinschefs reagieren, lesen Sie in unserem (SB+)Artikel.