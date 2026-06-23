Beliebtes Event endet: Warum die 24-Stunden-Wanderer zum letzten Mal in Empfingen starten

Die 24-Stunden-Wanderung soll zum letzten Mal stattfinden. Der Hauptgrund für das Ende ist aber nicht die ausufernde Bürokratie, wegen der die Wanderung vor einem Jahr ausfallen musste.

In diesem Jahr hat sich Gabriel Müller, der die 24-Stunden-Wanderung für die Sportgemeinschaft (SG) Empfingen zum elften Mal organisiert, frühzeitig mit den bürokratischen Voraussetzungen für das legendäre Ausdauersport-Event befasst. Denn im vergangenen Jahr musste die Wanderung kurzfristig abgesagt werden, weil ein Antrag fehlte. Das Landratsamt Rottweil hatte von der Wanderung erfahren und darauf hingewiesen, dass für die „Organisierte Veranstaltung im Wald“ ein Antrag gestellt werden müsse - ein rund sechs Wochen dauerndes Genehmigungsverfahren vorausgesetzt. Ohne Genehmigung hätte dem Veranstalter eine Geldstrafe von bis zu 20.000 Euro gedroht.

Dieses Mal ist die Genehmigung geklärt. Müller sagt: „Wir wussten, dass die Genehmigungspflicht gilt, und haben im Januar den Antrag gestellt. Das ging ewig lange.“ Für die in diesem Jahr 84 Kilometer lange Wanderung musste Müller die zuständigen Forstämter und sämtliche Privatwaldbesitzer entlang der Strecke informieren. Um die privaten Waldbesitzer zu erreichen, hat er in den amtlichen Mitteilungen sämtlicher Gemeinden über die Wanderung informiert. „Es hat keiner widersprochen“, berichtet Müller über das Ergebnis der Bekanntmachung.

Regeln im Wald

Gesetzliche Vorgaben gelten für die Wanderer nicht nur bei der Genehmigung, sondern vor allem auch im Wald. Sie sind verpflichtet, sich an einige Regeln zu halten. So dürfe beispielsweise bei einer Pause in der Nacht kein Scheinwerfer genutzt werden. Erlaubt seien lediglich Taschenlampen. Auch Hunde dürften bei der Wanderung nicht mitgeführt werden, erklärt Müller.

Obwohl jetzt alles für die diesjährige Wanderung organisiert ist und sich 42 Teilnehmer am Freitag auf den Weg in Richtung Oberndorf am Neckar machen, soll es für Müller das letzte Mal sein, dass er das Event organisiert. Der 70-Jährige sagt: „Ich habe keinen Nachfolger, keiner ist bereit dazu.“ Ein weiterer Grund für sein Aufhören seien die Genehmigungen.

Beliebte Veranstaltung

Dabei erweist sich die 24-Stunden-Wanderung als eine allseits populäre ausdauersportliche Veranstaltung. Müller sagt: „Unter den Teilnehmenden sind alle Altersklassen von 20 bis 75 Jahren vertreten. Etwa die Hälfte von ihnen ist neu dabei. Es sind etwa so viele Frauen wie Männer dabei.“ Eine vorbereitende 35 Kilometer lange Wanderung haben einige Teilnehmende schon erfolgreich absolviert.

Auch bei auswärtigen Helfern stößt die Empfinger 24-Stunden-Wanderung auf Begeisterung. So machen die Wanderer beispielsweise in Oberndorf am Neckar am Krankenhaus eine Pause. Das Krankenhaus stelle Toiletten und Getränke zur Verfügung. Dort sei man begeistert von der Aktion, beschreibt Müller die Reaktionen auf das Event.

Hitze und Gewitter

Herausforderungen werden in diesem Jahr die Hitze und das Gewitterrisiko sein, meint Müller. „Die Hitze ist belastend. Aber wir sind sehr vorsichtig“, sagt Müller. Die Gruppe wird von einem Bus mit zwei Betreuern begleitet, von denen einer die Tagschicht und der andere die Nachtschicht übernimmt. Außerdem sind fünf Wanderführer dabei, zwei von ihnen gehen vorn mit, zwei am Ende der Gruppe und einer in der Mitte. Ein Notfallsanitäter ist dabei. „Wir lassen keinen alleine zurück“, sagt Müller. Mit ausreichend Getränken versorgt ein Sponsor die Wanderer.

Auch Pausen sind fest eingeplant. „Wir machen drei große Pausen von je einer Stunde zum Essen und fünf kürzere Pausen zu je 20 Minuten“, sagt Müller. Möglicherweise werden bei der Hitze ein paar Teilnehmer aufgeben, vermutet der erfahrene Wanderer. Fünfmal in der Geschichte der Wanderung seien jedoch alle ins Ziel gekommen. Vor einigen Jahren sei die Wanderung sogar einmal 100 Kilometer lang gewesen. Damals hätten sieben Teilnehmer aufgegeben.

Start für die letzte Wanderung

Weil die Sportgemeinschaft Empfingen (SGE) in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, habe man ursprünglich erneut 100 Kilometer wandern wollen. Weil die Wanderung aber im vergangenen Jahr abgesagt werden musste und die Angemeldeten von damals jetzt mitwandern, habe man es bei der 84-Kilometer-Strecke belassen.

Start für die elfte und letzte 24-Stunden-Wanderung ist am Freitag, 26. Juni, um 16 Uhr an der Schule in Empfingen.