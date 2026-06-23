Beliebtes Event endet: Warum die 24-Stunden-Wanderer zum letzten Mal in Empfingen starten

Die 24-Stunden-Wanderung soll zum letzten Mal stattfinden. Der Hauptgrund für das Ende ist aber nicht die ausufernde Bürokratie, wegen der die Wanderung vor einem Jahr ausfallen musste.
In diesem Jahr hat sich Gabriel Müller, der die 24-Stunden-Wanderung für die Sportgemeinschaft (SG) Empfingen zum elften Mal organisiert, frühzeitig mit den bürokratischen Voraussetzungen für das legendäre Ausdauersport-Event befasst. Denn im vergangenen Jahr musste die Wanderung kurzfristig abgesagt werden, weil ein Antrag fehlte. Das Landratsamt Rottweil hatte von der Wanderung erfahren und darauf hingewiesen, dass für die „Organisierte Veranstaltung im Wald“ ein Antrag gestellt werden müsse - ein rund sechs Wochen dauerndes Genehmigungsverfahren vorausgesetzt. Ohne Genehmigung hätte dem Veranstalter eine Geldstrafe von bis zu 20.000 Euro gedroht.