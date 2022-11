1 Am 30. November hat das Café Gemütlichkeit von Liselotte und Wolfram Kaupp zum letzten Mal geöffnet. Das Ehepaar geht in den wohlverdienten Ruhestand. Foto: Wagner

Jetzt ist es soweit: Vom Café Gemütlichkeit in Waldachtal muss Abschied genommen werden. Nach 61 Jahren geht das Ehepaar Kaupp in die wohlverdiente Rente – trotzdem schmerzt die Entscheidung.















Link kopiert

Waldachtal-Lützenhardt - Beim Blick in das Gesicht von Liselotte Kaupp (geb. Wittich) wird bewusst, wie schwer ihr der Entschluss gefallen sein muss. Insgesamt 61 Jahre widmete die 75-jährige Gastronomin aus Leidenschaft ihre Arbeitskraft dem Café Gemütlichkeit und der dazugehörigen Pension Hedwig. Doch ihr Entschluss steht fest. Am 30. November wird Kaupp ihr Café Gemütlichkeit ein letztes Mal öffnen, bevor mit der Schließung ihres Betriebs eine Ära zu Ende geht.

Wie vielerorts konnten auch die Betreiber in Lützenhardt keine Nachfolger für ihre Gaststätte finden. Am 25. Dezember 1947 erblickte Liselotte Kaupp das Licht der Welt und begann bereits im Alter von 14 Jahren in die Fußstapfen ihrer Mutter Hedwig zu treten. Regelmäßig half sie ihr im Betrieb zu jener Zeit aus, bevor sie ihr berufliches Erbe antrat. Zuvor schnupperte sie jedoch für eine Saison im Café Bacher in Freudenstadt Gastro-Luft. Im Jahr 1974 läuteten für die Gastronomin nicht nur die Hochzeitsglocken, als sie zusammen mit Wolfram Kaupp den Bund der Ehe schloss.

48 Jahre hinter dem Tresen der Gaststätte

Im selben Jahr läutete sie ebenso zusammen mit ihrem Ehemann eine neue Ära ein, als der gelernte Maurer seinen Beruf aufgab, um an der Seite seiner Ehefrau in der Gastronomie zu arbeiten. Fortan führte das Ehepaar Kaupp zusammen den Gastronomiebetrieb und erweiterte in ihrem Hochzeitsjahr zudem den Gastraum. Wolfram Kaupp ist mittlerweile 76 Jahre alt; insgesamt 48 Jahre verbrachte er hinter dem Tresen der Gaststätte. Zusammen kommt das Ehepaar auf 109 Berufsjahre im Café Gemütlichkeit.

Der Gaststätte über Jahrzehnte hinweg treu ergeben war auch Mitarbeiterin Anita Witzelmaier. Insgesamt 35 Jahre war sie für den Familienbetrieb tätig und gehört mittlerweile fast schon zum Inventar, wenn nicht gar zur Familie. "Sie war immer die gute Seele des Hauses und hat uns über die ganze Zeit treu begleitet", gibt sich die Gastronomin dankbar. Ihre treue Kundschaft vermisst sie bereits jetzt schon schmerzlich.

Das Gebäude ist bereits verkauft

"Wir haben viele nette Menschen kennengelernt und hatten Kundschaft aus nah und fern. Für diese jahrelange Treue möchte ich mich vielmals bedanken", betonte Kaupp. Das Gebäude hat das Ehepaar bereits verkauft und steuert nun dem wohlverdienten Ruhestand entgegen. Die Pläne des neuen Besitzers sind bisher nicht bekannt. Auf die Frage hin, was die Waldachtaler Gastronomen künftig in ihrer Freizeit anstellen wollen, herrscht zunächst ein wenig Ratlosigkeit. "Es wird schwer, wenn wir nicht mehr in dieser Form mit den Menschen zusammenkommen werden. Meine geliebten Stammgäste werden sehr mir fehlen. Das Café Gemütlichkeit und die Gastronomie war unser Leben", stellt die künftige Rentnerin fest.

Da blieb bisher auch keine Zeit für ein Hobby übrig. "Wenn man bis zu 16 Stunden im Betrieb verbringt, dann kann man mit einem Hobby nicht mehr viel anfangen", verdeutlicht ihr Ehemann. "Im Prinzip müssten wir jetzt mal wegfahren und uns Hobbys suchen. In unserem Alter sind schließlich andere schon seit zwölf Jahren in Rente", stellt der Gastwirt abschließend amüsiert fest.