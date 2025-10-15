Beliebtes Ausflugsziel: Warum herrscht Ebbe am Stausee in Rangendingen?

Ebbe herrscht derzeit am Stausee in Rangendingen. Das beliebte Ausflugsziel wurde in den vergangenen Tagen trockengelegt. Wir kennen die Hintergründe.
Einen ungewöhnlichen Anblick bietet derzeit der Rangendinger Stausee: Dort herrscht nämlich Ebbe; das Wasser wurde in den vergangenen Tagen abgelassen. Der Stausee befindet sich momentan im Trocknungsprozess. Dort, wo im Sommer gebadet wird, ist nun eine Fläche mit Schlamm zurückgeblieben. Die Gemeindeverwaltung warnt davor, die trockengelegten Stauseeflächen zu betreten. Es droht die Gefahr einzusinken.