Beliebter Lauf: Genusslauf Müllheim knackt seinen Teilnehmerrekord aus dem Vorjahr

Knapp 1500 Laufsportler gingen beim Müllheimer Genusslauf an den Start.
Wieder dabei beim Halbmarathon, der nach Aussagen des organisierenden Vereins – die Genussläufer Dreyeckland – als der schönste Deutschlands gilt, war der bisherige Streckenrekordhalter Fritz Koch, der am Ende wieder den Sieg holte. Im Wettbewerb waren auch der Vorjahresgewinner Roman Schneider und die Siegerin bei den Damen Lena Wagner. Schneider wurde Zweiter, Wagner siegte bei den Damen erneut. Diese Drei traten gegen knapp 500 Sportler an, die sich ebenfalls auf die Langstrecke begeben hatten.