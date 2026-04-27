Beliebter Lauf: Genusslauf Müllheim knackt seinen Teilnehmerrekord aus dem Vorjahr

Wieder dabei beim Halbmarathon, der nach Aussagen des organisierenden Vereins – die Genussläufer Dreyeckland – als der schönste Deutschlands gilt, war der bisherige Streckenrekordhalter Fritz Koch, der am Ende wieder den Sieg holte. Im Wettbewerb waren auch der Vorjahresgewinner Roman Schneider und die Siegerin bei den Damen Lena Wagner. Schneider wurde Zweiter, Wagner siegte bei den Damen erneut. Diese Drei traten gegen knapp 500 Sportler an, die sich ebenfalls auf die Langstrecke begeben hatten.

Das Gros, mehr als 1000 Angemeldete, wählte die „Viertele-Distanz“, also rund zehn Kilometer. Bei diesen Läufern ging es vor allen Dingen um die eigene Herausforderung, den Lauf zu bezwingen, dabei nicht nur den Ausblick auf die abwechslungsreiche Landschaft genießen, sondern auch spätestens an der letzten Anhöhe zur Vögisheimer Grillhütte am Rand des Eichwalds sich genüsslich von den Strapazen des letzten Aufstiegs zu erholen. Das heißt nichts anderes als Häppchen, Obst, Käse und natürlich ein oder auch zwei Gläschen Rotwein zu genießen.

Das Motto lautete „Die Geist, die ich lief“

Und weil das Motto „Die Geister, die ich lief“ lautete, waren die Kostüme vieler Teilnehmer sehr fantasievoll, witzig und oft aufwändig gearbeitet. Bei den Einzelfiguren zeigten sich beispielsweise ein männlicher Läufer als „Bezaubernde Jeanny“ und ein „anonymer Klebegeist“, der sich an Bänken festklebte. Bei den Gruppen gab es Weingeister, Himbeergeister, Geisterjäger, Hoppelhasen, Scroll-Geister, die Social Media veralberten, Waldgeister und andere Formationen wie die Minions oder Feuerwehrleute aus dem Eggenertal, die in voller Einsatzmontur – das sind etwa 30 Kilogramm Kleidung und Ausrüstung – auf die Strecke gingen.

In voller Montur dabei: Mitglieder der Feuerwehr Eggenertal. Foto: Volker Münch

So unterschiedlich und spaßig die Outfits waren, alle hatten zwei Dinge gemeinsam: zum einen die persönliche Leistung, die Viertelemarathonstrecke zu bezwingen, und zum anderen den Spaß, das Laufevent mit den kulinarischen Annehmlichkeiten zu genießen.

Auszubildende aus Vietnam helfen mit

Damit das Laufevent zum Erfolg werden konnte, engagierten sich viele Hilfskräfte im Eichwaldstadion und entlang der Laufstrecke. Unter ihnen waren auch vier Auszubildende aus Vietnam, die auf Vermittlung des Gründers und ehemaligen Vorsitzenden des Vereins, Christoph Hoffmann, seit Herbst 2025 in hiesigen Betrieben ihre Berufsausbildung absolvieren. Auch sie wollten die Genussläufer unterstützen und hatten dabei viel Spaß.

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Den Halbmarathon entschied am Ende Fritz Koch in einer Zeit von einer Stunde, 13 Minuten und vier Sekunden für sich, gefolgt von Roman Schneider, der fast sieben Minuten länger brauchte. Bei den Damen wiederholte Lena Wagner den Vorjahressieg mit einer Stunde, 27 Minuten und acht Sekunden. Etwa zwei Minuten später kam Julia Ernst als Zweite ins Ziel. Den Viertel(e)marathon gewann bei den Männern Niklas Schäfer, schnellste Frau war Julia Lehmann.