„Pünktlich zum Frühlingsbeginn erstrahlt der beliebte Nagold-Schriftzug an neuem Ort: Ab heute befindet er sich auf dem Longwyplatz und bietet mit den historischen Fassaden des Steinhauses und der Kämmerei im Hintergrund eine attraktive Kulisse für Fotobegeisterte“, teilt die Stadt Nagold am Donnerstagmittag mit.

Bereits zum vierten Mal wechselte der Schriftzug damit seinen Standort. Nach dem Auftakt vor dem Hotel Post auf dem Vorstadtplatz, dem Standort am Nagold-Ufer im Kleb und zuletzt dem Urschelbrunnen, wo er sich stimmungsvoll in die weihnachtliche Kulisse einfügte, macht er nun Platz für den Blumenswing.

Das Blumenband verwandelt bald wieder die Marktstraße in ein farbenfrohes Blütenmeer und unterstreicht das frühlingshafte Stadtbild. Nächste Woche werden die Blumenswing-Kästen aufgestellt und bepflanzt.

Neues Fotomotiv am Longwyplatz

„Der neue Standort lädt dazu ein, den Schriftzug kreativ in Szene zu setzen. Ob ein klassisches Gruppenfoto, eine fröhliche Pose mit ausgestreckten Armen oder ein Schnappschuss, bei dem man sich scheinbar an den Buchstaben festhält – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, teilt die Stadt mit.

Der Nagold-Schriftzug ist in der Tat bei vielen Gästen der Stadt ein Renner als Fotomotiv. Dabei ist es Teil des Konzepts, dass der Schriftzug durch die Stadt wandert – und so Zug um Zug die Aufmerksamkeit auf neue Nagolder Motive lenkt. So steht am Longwyplatz hinter dem Schriftzug unter anderem das Steinhaus - Nagolds ältestes Wohnhaus, in dem heute das Museum der Stadt untergebracht ist.

Der Schriftzug ist so beliebt, dass mittlerweile auch schon Vertreter der Teilorte im Gemeinderat anregten, den Fotopoint auch in in den Nagolder Ortsteilen aufzustellen, zum Beispiel bei größeren Veranstaltungen.