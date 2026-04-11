TV-Kommissarin Helen Dorn muss sich in dieser Episode ausgerechnet mit ihrer Halbschwester zusammentun - die eine Mafia-Angehörige ist. Ist Luisa wirklich in Gefahr oder hat sie alles nur inszeniert?
Hamburg - Drei Frauen geraten im Frauenknast in Streit. Danach ist eine tot, eine weitere liegt im künstlichen Koma. Die dritte überlebt schwer verletzt - es ist ausgerechnet die Halbschwester von TV-Ermittlerin Helen Dorn. Die Mafiaangehörige Luisa Vizzante hatte vor dem Vorfall noch einen geheimnisvollen Anruf geführt, in dem sie wenig, dafür aber bedeutungsschwer sagte: "Bitte mach genau, was wir besprochen haben."