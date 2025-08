Beliebte Überquerung: 1,1 Millionen Euro für neuen Steg bei Altenheim

Seit Jahrzehnten nutzen die Menschen den Steinsporensteg, der sich in der Nähe des Europäischen Forums am Rhein in Altenheim befindet. Der Zustand? „mangelhaft“. Immer wieder muss die Brücke saniert werden. Um die Überquerung nicht bis auf weiteres sperren zu müssen, wurde bereits 2023 ein Baubeschluss zur kurzfristigen Instandsetzung gefasst. Es war jedoch bereits zu diesem Zeitpunkt klar, dass damit keine Ruhe um den Steg einkehren wird: Bis zum Sommer 2023 wurden die morschen Holzbauteile durch feuerverzinkte Stahlteile instandgesetzt. „Dies dient jedoch lediglich der kurzfristigen Sicherstellung der Nutzbarkeit und ersetzt nicht den langfristig erforderlichen Neubau“, erklärte Peter Winkels vom Bauamt. So schlug die Verwaltung damals gleichzeitig vor, mittelfristig einen Ersatzneubau in Form einer barrierefreien Rad- und Gehwegbrücke mit ausreichender Breite für den Radverkehr an gleicher Stelle zu planen. Parallel sollten erste Planungsskizzen erstellt und Fördermöglichkeiten geprüft werden.

Und um diesen Neubau drehte es sich nun in der letzten Neurieder Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause.

Mehrere Varianten wurden untersucht

Geplant ist ein Neubau neben dem bestehenden Steg, damit dieser während der Bauzeit weiterhin genutzt werden kann. Der neue Steinsporensteg soll in nachhaltiger, langlebiger und wartungsarmer Bauweise errichtet werden. Mehrere Varianten wurden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie untersucht, wobei es sich letztlich um die Entscheidung zwischen Variante I und III drehte. Variante I „Stahlrahmen“ (Stahl-Vierendeel) beinhaltet zwei Felder à 30 Meter, die Wiederlager und Mittelstütze sind aus Stahlbeton und die Bauhöhe beträgt 1,70 Meter. Variante I bringt Kosten von rund 1,1 Millionen Euro mit sich (inklusive Rückbau Altsteg und Planungsleistungen). Die Vorteile, so Winkels, sind der geringe Eingriff in den Naturraum, die Brücke ist wartungsarm und optisch hochwertig.

Neuried hofft auf Förderung

Variante III „Stahlträgerbrücke“ beinhaltet vier Felder à 15 Meter, besteht aus beschichteten Stahlträgern und liegt kostentechnisch bei rund 915 000 Euro (inklusive Rückbau Altsteg und Planungsleistung). Nachteil sei, so Winkels, dass es einen größeren Eingriffe in die Rheinaue durch drei zusätzliche Zwischenstützen gebe und die Unterhaltungskosten seien höher. So würde die Neurieder Verwaltung Variante I empfehlen.

Die Maßnahme sei grundsätzlich förderfähig im Rahmen eines Landesförderprogramms. Abhängig von der konkreten Einstufung und Bewertung des Projekts könne ein Fördersatz in Höhe von 30 bis zu 60 Prozent erwartet werden. Die endgültige Förderhöhe werde aber erst mit dem Bescheid über die Aufnahme in das Förderprogramm verbindlich festgelegt. Der Stichtag, einen Antrag auf Aufnahme ins Landesförderprogramm zu stellen, ist der 31. Oktober jedes Jahres, erklärte Winkels. Nach der Aufnahme habe man drei Jahre Zeit zur Einreichung des Förderantrags. Erhalte man einen Zuwendungsbescheid, müsse der Baubeginn innerhalb von einem Jahr erfolgen.

„Es wäre, auch wenn wir eine Förderung erhalten würden, verdammt viel Geld in der aktuellen Haushaltslage“, erklärte Bürgermeister Tobias Uhrich und sprach damit an, dass er selbst ein wenig unsicher geworden sei, was das Projekt anbelange.

Weitere Förderungen sollen geprüft werden

Er stehe aber dennoch hinter dem Verwaltungsvorschlag. Und das tat auch Jochen Strosack (FW): „Eine lange tragfähige Lösung ist wünschenswert, denn auf die Brücke wollen wir, wollen die Bürger, nicht verzichten.“

Weiter diskutierten die Räte darüber, ob die Breite der Brücke denn tatsächlich sein müsse – und ob mit einer schmaleren Variante sich die Kosten dann auch schmälern würden. Dies, so Winkels, werde er mitnehmen, allerdings gebe es gewisse Voraussetzungen, um in das Förderprogramm reinzukommen. „Dann hätte ich gerne, dass in den Beschlussvorschlag mit aufgenommen wird, dass die Verwaltung noch weitere Fördermöglichkeiten prüft“, forderte Ralf Wollenbär (FW).

Nicht alle Räte sind für die Variante I

Für Thomas Eble (FW) ging der ganze Vorgang um die Brücke nun zu schnell, sei doch erst vor ein einhalb Jahren eine Sanierung umgesetzt worden. „Es fällt ja nichts zusammen in den nächsten Jahren, warum warten wir denn nicht noch drei bis fünf Jahre?“ Während Winkels mit den rückläufigen Förderprogrammen argumentierte, erklärte Gerhard Moser (CDU), dass sehr wohl auch immer wieder Reparaturen am Steinsporensteg anstehen – trotz Sanierung im Jahr 2023. Bettina Dürr (UL) ergänzte in der Debatte, dass man ohnehin nicht wisse, wann und ob man überhaupt in das Förderprogramm reinkomme. „So verstreichen auch wieder Jahre.“

Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmte der Rat mehrheitlich für die Variante I und dafür, dass die Verwaltung beauftragt wird, den Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm zu stellen und weitere Fördermöglichkeiten zu prüfen.

Über den Steg

Der Steinsporensteg wurde 1957 vom Wasser- und Schifffahrtsamt errichtet. Da er in den 1970er-Jahren nicht mehr für die Schifffahrt benötigt wurde, übertrug das Amt am 6. April 1976 Neuried das Eigentum und die Unterhaltungslast an dem Steg. Die Brücke stellt eine Wegeverbindung vom Ortskern Altenheim zum Rheinhauptdamm dar und ist Teil des Rheinradweges Karlsruhe-Basel. Er ist 58 Meter lang und rund 1,20 Meter breit. Die Tragkonstruktion besteht aus Längsstahlträgern mit Holzbohlenbelag. Die Brücke ist nicht barrierefrei und nicht als Radweg geeignet.