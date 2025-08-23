Ihr Ex-Mann trauert, sie moderiert: Stefanie Hertel präsentiert am Wochenende im Ersten ersatzweise eine beliebte Schlagersendung. Für sie ist es Ehrensache - im 40. Fernsehjahr.
Rust - Schlagersängerin Stefanie Hertel (46) war nach eigenem Bekunden sofort bereit, an diesem Sonntag die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" zu moderieren. Hauptmoderator Stefan Mross habe damit die Möglichkeit, in Ruhe von seiner verstorbenen Mutter Abschied zu nehmen, sagte Hertel der Deutschen Presse-Agentur. Die Idee dazu sei von der jetzigen Partnerin von Stefan Mross, Eva Luginger, gekommen.