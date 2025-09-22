Beliebte Plüschtiere: Labubu-Hype geht weiter - Schlange am KaDeWe

Im Juli eröffnete in Berlin der erste Labubu-Store Deutschlands. Fans strömten in Scharen zum Alexanderplatz. Nun gab es erneut großen Andrang - diesmal am KaDeWe in Schöneberg. Was war der Grund?
Berlin - Die Plüschtiere Labubu haben in Berlin erneut zahlreiche Fans auf den Plan gerufen. Vor dem Kaufhaus des Westens (KaDeWe) bildete sich am Vormittag eine lange Schlange. Der Grund: ein neuer Store des Herstellers Pop Mart, in dem es auch die beliebten Fellmonster mit den großen Kulleraugen und den spitzen Zähnen zu kaufen gibt.