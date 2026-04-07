Beliebte Gaudi-Veranstaltung: Doppelt so viele Besucher wie im Vorjahr beim Eierlauf in Schliengen

Geführt von Wegweisern und lila Luftballons strömten die Menschen am sonnigen Ostermontag zum Schliengener Eierlaufgelände.
„Los jetzt, anfeuern. Hopp hopp!“, ruft Ober-Hexe Manja Fräulin in die Menschenmenge. Nach sieben Jahren Pause hatten die Schliengener Schludri-Hexe im Jahr 2025 an neuem Ort und mit neuer Route die Tradition des Schliengener Eierlaufs wieder aufleben lassen. Anstelle des weitläufigen Wiesengeländes findet das Spektakel nun zwischen der Lärmschutzmauer der Rheintalbahn und Marco Loks großer Gerätehalle statt. „S’ isch heimeliger gsi am alten Ort, aber da isch’s au recht“, findet ein langjähriger Eierlaufbesucher.