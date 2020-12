Beliebte Gassi-Strecke Giftköder-Fund am Neckarweg in Sulz a. N.

In den Kommentaren unter dem Facebook-Post sind die Nutzer sehr besorgt um ihre Vierbeiner. Einige berichten, sie seien genau auf dieser Strecke immer mit ihren Hunden unterwegs. "So ein Mensch weiß gar nicht, was er dem Hund und seinem Besitzer damit antut", heißt es in einem Kommentar. Eine weitere Nutzerin wundert sich über die Beweggründe zu solch einer schlimmen Tat: "Was für ein Hass muss man in sich tragen, um Tiere sinnlos zu vergiften oder zu töten?"

Dem Rottweiler Tierschutzverein sei der Vorfall noch nicht bekannt, sagt der Vorsitzende Günter Hermus. Er weiß aber, dass in Sulz und auch in anderen Orten in der Region, wie beispielsweise in Dietingen und Schömberg, immer wieder Giftköder ausgelegt werden.