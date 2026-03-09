Beliebte Anlagen bei Sparern: Finanzaufsicht warnt vor Risiken bei offenen Immobilienfonds

Lange galten offene Immobilienfonds als grundsolide. Doch mit gestiegenen Zinsen und Rückschlägen am Immobilienmarkt häufen sich Turbulenzen. Bafin-Chef Branson fürchtet weitere Fonds-Schließungen.
Frankfurt/Main - Die Finanzaufsicht Bafin sieht Risiken für Privatanleger bei offenen Immobilienfonds. "Offene Immobilienfonds sind legitime Produkte", sagte Bafin-Chef Mark Branson der "Süddeutschen Zeitung". Entscheidend sei jedoch, ob sie richtig und fair verkauft würden. "Beratung ist eben nicht immer Beratung, oft ist es vertriebsgetriebener Verkauf", sagte Branson.