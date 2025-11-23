Beliebte Aktion im Advent: Weilersbach lädt auf seinen Sternenweg ein

Lange dauert es nicht mehr, dann funkelt es wieder vom Ort hinauf bis zum Käppele. Die Dorfgemeinschaft stemmt’s gemeinsam und lässt Menschen im Advent zusammenkommen.

„Wir hören es immer wieder“, sagt Helmut Bader lächelnd, „es ist der Weg der Begegnungen.“ Der Weilersbacher gehört zum festen Kern der Organisatoren des Sternenwegs, ist fürs Ausleuchten zuständig und war auch schon dabei, als das Team um Initiatorin Birgit Schuler-Vosseler vor fünf Jahren mit dieser besonderen (vor-) weihnachtlichen Aktion begonnen hat.

Oben am verschneiten Waldrand an der kleinen Kapelle – dem „Käppele“ – berichten sie beide gemeinsam mit Volker Silbersdorf und Paul Hauger, die ebenfalls von Beginn an dabei sind, jetzt, wenige Tage vor der nunmehr fünften Sternenweg-Auflage, wie weit sie mit den Vorbereitungen sind – und wie sehr sie sich freuen, dass ihre Aktion auch dazu dient, die Menschen zusammenzubringen.

„Alle Vereine aus Weilersbach unterstützen“, berichtet Birgit Schuler-Vosseler fröhlich, „sei es das Dekorieren der Sterne durch den Chor KlangArt, das Ausleihen von Inventar, das Anbringen der Laternen oder der Laternendienst – das ist großartig.“ Und auch beim Herrichten der Kapelle zum Beispiel und beim Sternenfest am 13. Dezember sind etliche Akteure mit eingebunden.

Am Samstag, 29. November, wird der Sternenweg dieses Jahr zum ersten Mal beleuchtet sein, dem Tag vor dem ersten Adventssonntag. Er wird wieder 1,8 Kilometer lang und mit Laternen beleuchtet sein und von der Außenkrippe an „S’Dellers Hus“ über die Straße Am Glöckenberg und den Glöckenbergweg hinauf erneut bis oben zum Käppele führen. Hier bietet sich für alle die beliebte Gelegenheit, in der Adventszeit zusammenzukommen und die Atmosphäre zu genießen.

Musik und Weihnachtswünsche

Der Weg wird an den Adventswochenenden jeweils am Samstag und am Sonntag an den Weihnachtsfeiertagen vom 24. bis 28. Dezember ausgeleuchtet, jeweils von 17 bis 21 Uhr. Musikalisch wird es ebenso wieder stimmungsvoll werden: An der Kapelle werden an allen vier Adventssamstagen immer von 17.30 Uhr bis 18 Uhr weihnachtliche Weisen verschiedener Musikgruppen erklingen. Und hier können alle den Weihnachtsbaum mit Sternen schmücken oder einen Weihnachtswunsch anbringen.

Der Blick geht hinunter ins Dorf: Von dort aus kann man den Sternenweg ab dem ersten Adventssamstag wieder begehen. Auch Hund Bandit schaut da schon ganz gespannt. Foto: Daniela Schneider

Einige Neuheiten sind derweil dieses Mal auch dabei: So werden zum gemeinsamen Singen am Sternenfest Liederbüchlein ausgeteilt und am Samstag, 6. Dezember, kommt an der Kapelle heuer ein ganz besonderer Gast vorbei: Der Nikolaus wird da nämlich um 18 Uhr die Kinder direkt vor Ort besuchen. Freuen dürfen sich die Besucherinnen und Besucher außerdem über die neue Ausschmückung eines Bänkles am Glöckenbergweg, das ein Rosenbogen und weitere Lichter zieren werden.

Paul Hauger hat gemeinsam mit seiner Cousine wieder viel Aufwand und Liebe in den Aufbau der Krippe in „S’Dellers Hus“ gesteckt. Foto: Daniela Schneider

Neben der Außenkrippe am Haus Deller Luise kann auch die große Innenkrippe, die Paul Hauger und seine Cousine Margarete Schleicher wieder in liebevoller Detailarbeit aufgebaut haben, in der Stube des alten Bauernhauses besichtigt werden, und zwar schon am Samstag, 13. Dezember, sowie am dritten und vierten Adventswochenende und am 26., 27., und 28. Dezember, hier jeweils in der Zeit von 17 bis 19 Uhr.

„Der Sternenweg gehört zu Weilersbach“

Für Weilersbachs neue Ortsvorsteherin Yvonne Schuler war es direkt klar, dass auch sie die ganze Aktion unterstützen würde, wie sie selbst berichtet. Auch sie ist an diesem Vormittag während der Vorbereitung hier oben am Käppele schnell vorbeigekommen, und freut sich über den Austausch mit den agilen Akteuren.

Ortsvorsteherin Yvonne Schuler unterstützt den Sternenweg sehr gerne. Foto: Daniela Schneider

Als Besucherin ist sie selbst den Sternenweg schon oft gegangen. „Er gehört zu Weilersbach“, sagt sie voller Überzeugung, „es ist schon eine Tradition, und das soll auch so bleiben.“ Gemeinsam mit dem Sternenwegteam freut sie sich jetzt auf den stimmungsvollen Start in den Advent.

Alles Wichtige zu Sternenweg und Krippe

Der Weg

Der Weg vom „S’Dellers Hus“ in der Dorfmitte in der Wilhelm-Becker-Straße 13 bis hinauf zur Kapelle am Glöckenbergweg ist mit Laternen beleuchtet und 1,8 Kilometer lang. Er ist ausgeschildert. Parkplätze gibt es an der Glöckenberghalle und beim „Löwen“. Er wird an den Adventswochenenden jeweils am Samstag und am Sonntag und an den Weihnachtsfeiertagen vom 24. bis 28. Dezember ausgeleuchtet, jeweils von 17 bis 21 Uhr. An der Kapelle wird an den vier Adventssamstagen von 17.30 Uhr bis 18 Uhr musiziert.

Das Sternenfest

Am Samstag, 13. Dezember, findet an der Glöckenberghalle ab 17 Uhr das Sternenfest statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Weilersbacher Kirchenchor, der MGV Männerchor, der Chor KlangArt und alle, die singen möchten. Die Bewirtung übernimmt der FC Weilersbach mit Glühwein-Punsch, Bratwürsten, Waffeln und andern kleinen Speisen. Spenden

Wer möchte, kann das Sternenwegprojekt mit einer Spende unterstützen. Infos zum Spendenkonto gibt es bei der Interessengemeinschaft Sternenweg oder der Ortsverwaltung. „Die ersten Spenden sind schon eingetroffen“, sagt Birgit Schuler-Vosseler, „und wir sind so dankbar über jeden Betrag.“