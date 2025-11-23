Beliebte Aktion im Advent: Weilersbach lädt auf seinen Sternenweg ein

Lange dauert es nicht mehr, dann funkelt es wieder vom Ort hinauf bis zum Käppele. Die Dorfgemeinschaft stemmt’s gemeinsam und lässt Menschen im Advent zusammenkommen.
„Wir hören es immer wieder“, sagt Helmut Bader lächelnd, „es ist der Weg der Begegnungen.“ Der Weilersbacher gehört zum festen Kern der Organisatoren des Sternenwegs, ist fürs Ausleuchten zuständig und war auch schon dabei, als das Team um Initiatorin Birgit Schuler-Vosseler vor fünf Jahren mit dieser besonderen (vor-) weihnachtlichen Aktion begonnen hat.