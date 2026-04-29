Beliebt in Donaueschingen: So viel Arbeit macht der Schlosspark

Von Pfauen bis Tulpenbäumen – Michael Demond und seine Kollegen sind täglich im Donaueschingen Park unterwegs, um für Ordnung zu sorgen. Ein Traumjob, wie er findet.
Der Morgen im Donaueschinger Schlosspark ist noch kühl, als Michael Demond seine Runde beginnt. Er kontrolliert Bäume und Sträucher, schneidet zurück, räumt auf und bereitet die Flächen darauf vor, dass der Park in wenigen Wochen wieder dicht bewachsen ist. Immer wieder zeigt Demond nach links und rechts und gibt Details zu Flora und Fauna preis.