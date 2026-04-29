Beliebt in Donaueschingen: So viel Arbeit macht der Schlosspark

Von Pfauen bis Tulpenbäumen – Michael Demond und seine Kollegen sind täglich im Donaueschingen Park unterwegs, um für Ordnung zu sorgen. Ein Traumjob, wie er findet.

Der Morgen im Donaueschinger Schlosspark ist noch kühl, als Michael Demond seine Runde beginnt. Er kontrolliert Bäume und Sträucher, schneidet zurück, räumt auf und bereitet die Flächen darauf vor, dass der Park in wenigen Wochen wieder dicht bewachsen ist. Immer wieder zeigt Demond nach links und rechts und gibt Details zu Flora und Fauna preis.

„Hier haben wir mit dem Eschentriebsterben zu kämpfen“, berichtet er. Ein Pilz mache den Eschen zu schaffen, daher würden die Bäume nun Schritt für Schritt durch widerstandsfähigere Platanen ersetzt. Seit neun Jahren betreut Demond den Park. 33 Jahre war er zuvor als Forstwirt für das Fürstenhaus tätig. Vieles geschieht im Hintergrund und fällt Besucherinnen und Besuchern kaum auf. Im Team setzt Demond Wege instand oder schützt junge Triebe.

Genau diese Arbeiten entscheiden darüber, wie sich der Park im Frühjahr entwickelt. Während die Natur sichtbar zurückkehrt, sorgen die Parkhüter dafür, dass sie sich in geordneten Bahnen entfalten kann. Mit Michael Demond wachen der Landwirt Tobias Kohler, der auch für die Gruft in Neudingen zuständig ist, Simon Kohler, Rasenwart (Greenkeeper) des Poloplatzes und Gärtner Stephan Knecht über das Leben im Park.

Tiere und Pflanzen

Doch Michael Demond fühlt sich nicht nur für die Tiere und Pflanzen zuständig, sondern auch für die menschlichen Gäste des Parkes. „Gerade die Herrschaften vom Seniorenheim treffe ich hier häufig, und die sind immer für einen Plausch zu haben“, erzählt er. Gespräche, die beidseitig wertvoll sind, denn die älteren Menschen kennen den Park bestens und haben viel Zeit, Beobachtungen zu machen. „Die bemerken so vieles, das ich übersehen würde“, sagt Demond bestimmt.

Euer Hochwürden höchstpersönlich. Nicht selten trifft man die Pfauenmännchen auf den Wegen des Parks. Sehr zur Freude der Spaziergänger. Foto: Nadja Varsani

Die Luft ist an diesem warmen Frühlingsmorgen erfüllt vom Vogelgezwitscher, bis der schrille Balzruf des Pfaus die übrigen Stimmen kurz in den Hintergrund drängt. Es ist Brutzeit und der Pfau hörbar auf der Suche nach einem Weibchen. Fünf Hähne und acht Pfauendamen leben im Park, wie Demond berichtet. Hauptsächlich halten sich die Vögel auf der Insel auf, doch seit die Verbuschung reduziert wurde, fliegen die majestätischen Vögel auch in andere Teile des Parks.

Geübt steuert Michael Demond das Floß über den Weiher zur Insel. In einem roten Eimer transportiert er Futter für die Vögel, die dreimal in der Woche gefüttert werden. Neben den Pfauen leben viele weitere Wasservogelarten auf der Insel, darunter Schwäne, Nilgänse und Stockenten. Das Wasser drumherum halte größtenteils Raubtiere, wie den Mader oder den Fuchs, fern.

Gutes Gedächtnis

„Pfauen haben ein gutes Gedächtnis“, erzählt Demond. Einmal habe er ein Weibchen eingefangen und im Schlossgarten ausgesetzt, um einen Teil der Gruppe dort anzusiedeln. „Die Dame ist dann wieder zurückgeflogen, und der Rest der Familie hat mich die nächsten Male bei meinen Besuchen auf der Insel ignoriert“, sagt Demond amüsiert.

Die Pfauen sind das Markenzeichen des Parks und stehen seit jeher für Schönheit und Stolz. Außerdem soll ihnen Glück anhaften. „Manchmal beobachte ich Menschen, die auf einer Bank sitzen und die offensichtlich etwas im Inneren beschäftigt. Dann schenke ich denen eine Pfauenfeder und sage gar nicht viel mehr, als die soll Ihnen Glück bringen“, erzählt der 64-Jährige.

Nicht nur Idylle

Doch in der Idylle gibt es auch Dinge, die herausfordernd für den Forstwirt sind. Zerbrochene Flaschen, abgebrochene Jungbäume oder zerstörte Laternen fallen ihm immer wieder unangenehm auf. „Hier gibt es auch Menschen, die sich treffen, um Alkohol zu trinken. Die hinterlassen nicht nur ihre Flaschen, sondern beschädigen auch Teile des Parks.“ Die historischen Laternen entlang der Wege seien mittlerweile alle mit Plexiglas ausgestattet, denn das „ursprüngliche Glas wurde komplett zerstört“, so Demond.

Auch der Biber mache Jagd auf teilweise 250 Jahre alte Bäume. Zum Schutz bringt Demond eine Paste mit Quarzsand auf den Stamm der Bäume auf, die dem Biber nicht schmeckt.

Der Park ist für die Menschen da, hier soll man sich entspannen und Freude spüren, da ist sich Demond sicher. Doch nicht nur mutwillige Zerstörungen schaden dem Park, auch das Füttern der Wildvögel sieht der gelernte Forstwirt kritisch. „Einerseits freue ich mich über Gäste und vor allem die Kinder und möchte, dass sie sich hier amüsieren. Doch an manchen Wochenenden wird hier so viel Brot in den Weiher geworden, dass es Schaden anrichtet“, berichtet er.

Backwaren locken nicht nur Ratten an, sie sorgen auch dafür, dass sich die Wasserqualität verschlechtert und für Fische keinen Lebensraum mehr bietet, bedauert Demond. „Leider haben Fische bei uns im Weiher durch das viele Füttern kaum eine Chance.“

Übermäßiges Füttern

Michael Demond macht seine Sache mit Leidenschaft, das spürt man sofort. Sein persönlicher Höhepunkt im Jahr ist die Blüte des Tulpenbaums, wie er verrät. Und falls er ein Anliegen hat, so findet er immer ein offenes Ohr bei der Fürstenfamilie. Die sei regelmäßig auch persönlich im Park anzutreffen. So ist auch an diesem Tag Christian Fürst zu Fürstenberg vor Ort. Über seine persönliche Verbindung zum Ort sagt er: „Der Park bedeutet mir sehr viel, weil er untrennbar mit meiner Kindheit verbunden ist. Mein Bruder und ich haben hier unzählige Stunden verbracht: beim Umherstreifen, Entenfüttern oder Klettern, bei jedem Wetter. Besonders die ruhigeren Bereiche schätze ich bis heute, weil man dort Natur und Geschichte gleichermaßen wahrnimmt.“

Zur Geschichte des Parks

Ende des 18. Jahrhunderts

erwarb das Haus Fürstenberg das Gelände schrittweise und ließ es aufwendig zum Park ausbauen. Das frühere Sumpfgebiet wurde mit Hunderten Karren Kies befestigt, um Wege anzulegen. Ausgangspunkt war die Weiße Allee vom Schloss. Heute umfasst der Park etwa 40 Hektar im englischen Stil, dreieinhalb Stellen stehen für Pflege der Wege und Grünflächen des Parks zur Verfügung . An zahlreichen Stellen erinnern Denkmäler und Monumente an die Geschichte der Fürstenfamilie.