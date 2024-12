Beliebt bei Feriengästen: Seelbach knackt den Tourismusrekord

Moser nutzte die letzte Gemeinderatssitzung für Dankesworte und einen Rückblick auf das Jahr. In der Gemeinde gab es in diesem Jahr 34 Geburten und 35 Sterbefälle. Im Standesamt wurden 26 Ehen geschlossen. Es gab 17 goldene Hochzeiten, sieben Ehrungen für diamantene Hochzeiten und fünf eiserne Hochzeiten, die zum 65. Hochzeitstag gefeiert werden. Die älteste Einwohnerin der Gemeinde blickt auf 98 Lebensjahre zurück. Der älteste Seelbacher ist zwei Jahre jünger.

Der Bürgermeister dankte bei dieser Gelegenheit auch allen Einwohnern der Gemeinde, die sich in sehr vielen verschiedenen Formen engagieren. Dazu gehören die Vereine, das Engagement in der Schule, in den Kindergärten und bei den drei Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Attraktivität der Gemeinde sei auch an der Zahl der Feriengäste zu messen. Mit rund 200 000 Übernachtungen hat die Gemeinde im Jahr 2024 sogar einen Rekord zu verzeichnen. Erfreulich war auch, dass es in diesem Jahr im Familienbad keine Einschränkungen wegen Krankenständen beim Personal gab. Moser verwies auf eine neue Fachkraft, die die Gemeinde eingestellt hat. Der Breitbandausbau ist zu etwa 75 Prozent fertiggestellt, informierte er weiter.

Zuletzt dankte Moser allen Mitgliedern des Gemeinderates für die Unterstützung und eine immer sachliche und faire Art des Umgangs. Sein Dank galt auch allen Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung.

Älteste Schuttertälerin ist 101

Auch Litterst präsentierte einige Informationen. In diesem Jahr gab es in Schuttertal 29 Geburten (34 im Vorjahr). Im Standesamt wurden 15 Ehen geschlossen (17 im Vorjahr). Es gab 25 Sterbefälle (29 im Vorjahr). Ehrungen gab es für neun goldene, zwei diamantene und eine eiserne Hochzeit. In der Gemeinde Schuttertal gibt es drei Ehepaare, die seit mehr als 66 Jahren verheiratet sind. Die älteste Schuttertälerin ist 101 Jahre alt, der älteste Schuttertäler 96.

Bürgermeister Matthias Litterst dankte allen Einwohnern für das Interesse und die Unterstützung, die sie in sehr vielen verschiedenen Formen gegeben haben. Dieses Engagement werde in den kommenden Jahren umso mehr nötig sein, da es „große Herausforderungen“ in der Zukunft gebe. Der Bürgermeister als Vorsitzender des Gremiums dankte allen Gemeinderäten für eine „gute und faire Zusammenarbeit“. Die Diskussionen seien „immer sachlich und respektvoll“ gewesen. Ausdrücklich bezog Litterst hier auch den Gemeinderat in zum Teil anderer Besetzung vor der Kommunalwahl mit ein.

Ein weiterer Dank gelte allen Vereinsvorständen, Lehrern und den Erzieherinnen der drei Kindergärten sowie allen, die sich im Haupt- oder Ehrenamt in der Kirche engagieren. Im Jahr 2025 wird der Ortsteil Dörlinbach den 800. Geburtstag feierlich begehen. Hier gab es Dank im Voraus an alle, die sich engagiert haben und engagieren werden.

Neue Standesbeamtin

Der Gemeinderat Schuttertal stimmte geschlossen für die Ernennung von Stefanie Fischer, die nach dem Beschluss die neue Standesbeamtin der Gemeinde wird. Die Verwaltungsangestellte wird, nachdem sie die notwendigen Lehrgänge absolviert hat, die neue Aufgabe am 1. Januar übernehmen.