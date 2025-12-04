Die unter Korruptionsverdacht stehende frühere EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ist von ihrem aktuellen Posten als Rektorin des Europakollegs zurückgetreten. Das teilte Mogherini in einer Stellungnahme auf der Webseite der Eliteuniversität im belgischen Brügge mit.
