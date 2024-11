Beleuchtung in Rottweil: Drei Kilometer Weihnachtsstimmung

Beleuchtung in Rottweil

1 Um die Traufbeleuchtung und die Straßenleuchtung in der Rottweiler Innenstadt geht es in der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschusses am Mittwochabend. Foto: Nädele

Mehrere tausend Glühbirnen sorgen in der dunklen Jahreszeit dafür, dass die Rottweiler Innenstadt passend zur Vorweihnachtszeit stimmungsvoll in Szene gesetzt ist. Doch das hat seinen Preis.









Link kopiert



Einige tausend Euro fallen alleine an Stromkosten für die insgesamt drei Kilometer lange Traufbeleuchtung an. Hinzu kommen jedes Jahr zwischen 3000 und 3500 Euro für die Instandhaltung an. Viel Geld – weshalb regelmäßig aus den Reihen des Gemeinderates nachgefragt wird, wie weit denn die Umrüstung auf LED ist.