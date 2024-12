Beleuchtung in Oberreichenbach: Lampen sind länger an

Lampen sind länger an

Beleuchtung in Oberreichenbach

1 Die Lampen brennen in Oberreichenbach wieder länger. Foto: Carsten Knöller

In Oberreichenbach ist bei der Brenndauer der Lampen ein neuer Kompromiss gefunden worden. Die alten Natrium-Quecksilber-Dampflampen werden Zug um Zug aus dem Verkehr gezogen.









Link kopiert



„Das Stimmungsbarometer in der Gesamtgemeinde ist nicht einheitlich. Zum einen betrachten wir ökonomische und ökologische Gesichtspunkte, zum anderen stehen die Sicherheitsaspekte im Fokus“, sagte der Oberreichenbacher Bürgermeister Johannes Schaible in der Gemeinderatssitzung am Freitagabend zu den Straßenbeleuchtungszeiten.