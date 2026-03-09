Nach dem Tod ihres Babys sehen sich Influencerin Lisa-Marie Straube und ihr Mann im Netz mit Hasskommentaren konfrontiert. Nach mehreren Anzeigen hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen.
Braunschweig/Dortmund - Verächtliche Internetkommentare zum plötzlichen Tod des Babys der Influencerin Lisa-Marie Straube und ihrem Mann Furkan Akkaya beschäftigen nun die Staatsanwaltschaft. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Beleidigung von der Staatsanwaltschaft Dortmund gegen einen Beschuldigten aus Salzgitter übernommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig auf dpa-Nachfrage.