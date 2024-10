Bei dem neuen Pop-up Laden handelt es sich um eine Naturheilpraxis. Tansi ist ein Wort aus der Sprache der Cree-Indianer und bedeutet „Herzlich willkommen“.

Mit der Tansi Naturheilpraxis konnten Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr, Ortsvorsteher Reiner Ullrich und Wirtschaftsförderer Ralf Heinzelmann das nunmehr dritte Pop-Up Geschäft in Schramberg und das erste im Stadtteil Waldmössingen willkommen heißen.

Beatrice Gaiselmann bietet in ihrer Naturheilpraxis in der Burgstraße 1 eine Vielzahl an Therapiemöglichkeiten, die ergänzend zur Schulmedizin die Gesundheit stärken wollen.

Im Fokus Ihrer Praxis stehen vor allem Anwendungen rund um den Klang.