5 Die Unterführung weckt bei vielen Schwenningern Erinnerungen an frühere Zeiten. Foto: Kratt

In ein außergewöhnliches Licht wurde die Schwenninger Innenstadt am Donnerstagabend an mehreren Orten gesetzt. Die Aktion "Abendlicht" mit ihren Multimedia-Installationen, die Dirk Werner auf die Beine gestellt hatte, sollte Belebung in die Fußgängerzone bringen. Doch die erhoffte Resonanz blieb noch verhalten.















VS-Schwenningen - An zehn Standorten – vom Hockenplatz, die Muslen hinunter und wieder hoch zum Marktplatz – konnten die Passanten im Vorbeischlendern immer wieder in eine kleine Welt voller sphärischer Klang- oder Lichtinstallationen, überwiegend von Studenten mehrerer Hochschulen erschaffen, tauchen.

Hockenplatz und City-Rondell als Schauplatz

Im Eckhaus am Hockenplatz etwa lief ein Band mit Statements von Menschen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis zum Thema Heimat, die von der regionalen Künstlerin Panka Chirer-Geyer eingefangen wurden. Auf einer Wandfläche des City-Rondells hatte Timo Dufner mit seinem Werk "All eyes on" die Bewegungen der vorbeigehenden Besucher projiziert. Und im Leerstand im Obergeschoss des Einkaufscenters hatte Jannis Backhaus mit seiner Multimediainstallation "Worlds of sounds" mehrere intelligente Würfel auf Säulen platziert, die die Besucher in die Hand nehmen und dadurch unterschiedliche Klänge und Lichteffekte produzieren konnten. "Das Ziel ist, dass die Menschen miteinander musizieren sollen", erklärt der Student der Medienkonzeption.

Rössle-Unterführung weckt Erinnerungen

Den meisten Anklang fanden die Vorführungen in der ehemaligen Rössle-Unterführung, die Geschäftsführer Thomas Caster vom Modehaus Zinser für den Abend einmalig zur Verfügung gestellt hatte. Nicht nur, weil die Raum-Klang-Installationen der Studenten der Musikhochschule Trossingen beziehungsweise der Hochschule Furtwangen, Lukas Swoboda, Josef Häusl sowie Luis Miehlich, perfekt in die Szenerie passten – Häusl und Miehlich hatten im Übrigen die Werke auf Bitten von Dirk Werner extra für diesen "Lost Place" komponiert. Sondern auch, weil viele Schwenninger neugierig waren, was aus der ehemals viel genutzten Unterführung geworden war. Erinnerungen werden bei vielen im Gespräch mit unserer Zeitung wach: Sie berichten vom Kiosk, der dort stand, oder von einem Brand in einer Boutique, die in die Unterführung mündete. "Hier habe ich quasi meine Jugend verbracht", erzählt eine Besucherin schmunzelnd. Die Passanten hoffen, dass diese "coole Location" vielleicht nicht zum letzten Mal der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht worden ist.

Ein Versuch, der wiederholt werden soll

Dieser Meinung und Hoffnung ist auch Initiator Dirk Werner. Eigentlich hatte er eine größere Veranstaltung über drei Tage geplant, musste sein Vorhaben aber Corona-bedingt auf einen Abend beschränken. Herausgekommen war also die Aktion "Abendlicht", zu der parallel auch mehrere Läden ihre Türen geöffnet und zum Teil mit Sonderaktionen gelockt hatten. Trotzdem hätten Werner und die Händler sich mehr Menschen am Donnerstagabend in der Innenstadt gewünscht. Einige Installationen schienen gar nicht registriert worden zu sein und auch in den Geschäften war wenig Betrieb. "Es sollte ein Versuch sein zu schauen, was möglich ist", sagt er. "Ich bin froh, dass wir die Bühne bekommen haben."

Mehr Leben nach Schwenningen

Ähnlich klingt es vom GVO-Geschäftsführer Carsten Dörr, der mit dem Gewerbeverband die Aktion unterstützt hatte: "Alles, was die Innenstadt und den Handel beflügelt, ist wichtig. Wenn nicht direkt beim ersten, dann vielleicht beim zweiten Mal." Und auch Zinser-Geschäftsführer Thomas Caster ist der Meinung, dass ein Anfang gemacht werden musste, um "wieder Leben nach Schwenningen zu bringen".

Kommentar: Mehr davon!

Von Mareike Kratt

Schade! Die Aktion "Abendlicht" von Initiator Dirk Werner hatte eigentlich das Potenzial, endlich wieder einmal Betrieb in die Schwenninger Innenstadt zu bringen: Nicht nur die Multimedia-Installationen luden zum Bummeln ein, auch die geöffneten Geschäfte. Doch die Resonanz blieb verhalten. Einzig die Öffnung der ehemaligen Rössle-Unterführung sorgte für Frequenz und Gesprächsstoff unter den Schwenningern. Natürlich ist die immer noch angespannte Corona-Lage mit ein Grund, warum nicht mehr Besucher kamen. Aber die Aktion hat auch das altbekannte Problem in der Neckarstadt widergespiegelt: die scheinbar tote Innenstadt zum Leben zu erwecken. Deshalb ist zu hoffen, dass Macher und Initiatoren wie Dirk Werner einen langen Atem beweisen und sich nicht entmutigen lassen, auf derartigen Projekten aufzubauen. Gerne mehr davon!