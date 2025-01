Belebtere Fußgängerzone: Neueröffnung in der Schramberger Hauptstraße

1 Moderator Jerry Tönjes lockt die Schramberger in den neuen Laden. Foto: Jambrek

Früher einmal verkaufte Rossmann und Kaisers/Tengelmann am Narrenbrunnen, zuletzt und immer wieder einmal stand der Laden aber auch komplett leer. Nun füllen sich die rund 600 Quadratmeter Fläche mit dem Einzug von Woolworth wieder.









In das Gebäude am Narrenbrunnen in der Hauptstraße 53/55, das lange leer stand, zieht neues Leben ein: Woollworth feierte am Donnerstag, 9. Januar die Eröffnung. Für die neue Kundschaft gab es zur Eröffnung Popcorn und Moderator Jerry Tönjes lockte die Schramberger in das neue Geschäft. Dieses bietet ein Sortiment aus Kleidung und Deko zu Discountpreisen. Der Einzug des Geschäfts kam durch eine Vermittlung der Wirtschaftsförderung der Stadt Schramberg zustande. Zur Eröffnung erschien auch Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr.