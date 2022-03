1 Fast täglich kommen neue Flüchtlinge in den Landkreis. Foto: Woitas/dpa

Die Flüchtlingswelle aus der Ukraine schwappt immer mehr über den Landkreis Rottweil. Die Suche nach Unterkünften läuft unter Hochdruck. Aber auch personell ist eine große Aufstockung geplant.















Kreis Rottweil - "Es gibt keine bösen Völker, nur böse Menschen" – das habe Jacek Zieliniewicz, Überlebender zweier Konzentrationslager, einmal zu ihm gesagt, leitete Landrat Wolf-Rüdiger Michel das Thema Ukraine-Krieg im Kreisverwaltungsausschuss ein. Diese Aussage passe auch dazu, dass russische Mitbürger nun wegen des Krieges schiefen Blicken ausgesetzt seien. Er finde das "unerträglich", stellte Michel klar. "Diese Menschen können nichts für Putins Krieg."

Zur aktuellen Situation der Flüchtlinge im Landkreis übergab Michel Sozialdezernentin Angela Jetter das Wort. Die Lage sei sehr dynamisch, machte diese klar. Innerhalb der vergangenen zwei Wochen hätten 370 Personen im Landkreis Rottweil Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beantragt – rund 50 Prozent mehr als vorher. Mehr als 100 Personen seien in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises untergebracht worden. Weitere 40 aus der Landeserstaufnahmestelle erwarte man schon Dienstag.

Suche läuft auf Hochtouren

Die Suche nach Unterkünften laufe auf Hochtouren. Das Sozialamt sei derzeit an sieben Tagen in der Woche im Einsatz, machte Landrat Michel deutlich, wie viel Arbeit auf die Ämter zugekommen ist. 13 Unterkünfte mit mehr als 400 Plätzen stünden bereit, so Jetter. Eine weitere Unterkunft mit 16 Plätzen werde diese Woche noch vorbereitet. Weitere 196 Plätze in sechs Unterkünften könnten ab Anfang April zur Verfügung stehen.

Gesetzlich bedingt nicht als Landkreis-Unterkunft deklarieren könne man eine private Wohnstätte, die auf Wunsch des Besitzers ausschließlich ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung gestellt wird. In so einem Fall müssten Mietverträge direkt zwischen Vermieter und Geflüchtetem geschlossen werden, so Jetter.

Gesamte Verwaltung involviert

Nicht nur das Sozialdezernat, die gesamte Verwaltung sei von der Flüchtlingswelle betroffen, meinte Finanzdezernent Gerald Kramer. Derzeit bemühe man sich darum, Wlan in den Flüchtlingsunterkünften einzurichten, damit der Kontakt in die Ukraine gehalten werden kann. Auch für die Beschulung der Kinder sei das sinnvoll. Parallel habe man eine Schadsoftware im System festgestellt und einen Hackerangriff befürchtet. Zwischenzeitlich habe man ihm glücklicherweise Entwarnung gegeben, so Kramer.

Mit Blick auf die aktuelle und die kommende Belastung sei eine personelle Aufstockung notwendig, machte er deutlich. Kramer nannte insgesamt 19 Stellen, die geschaffen werden sollen, beispielsweise einige für Hausmeisterdienste in den Unterkünften, aber auch für die Erfassung und Betreuung der Flüchtlinge. Für Letzteres soll eine zentrale Ankunftsstelle im Landkreis entstehen, um für eine bessere Koordination zu sorgen.

Schnelle Reaktion erforderlich

Die zusätzlichen Stellen würden außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von rund 800 000 Euro bedeuten, erklärte Kramer. Voraussichtlich rund 230 000 Euro würden vom Land übernommen. Den Rest müsse der Landkreis stemmen. Es bestehe einfach akuter Handlungsbedarf, so Kramer. "Wir müssen schnell reagieren – auch mit Blick darauf, dass es noch dauern wird, bis die Stellen dann tatsächlich besetzt sind."

Aktuell versuche man, Personal aus anderen Bereichen des Landratsamtes für die Mehrarbeit einzusetzen, jedoch sei eine solche Umverteilung immer zeitlich begrenzt, so Landrat Michel. Früher oder später brauche man die Arbeitskräfte wieder an ihren ursprünglichen Plätzen. Man könne schließlich nicht Bauanträge beispielsweise monatelang liegen lassen.

Gerhard Aden (FDP) schlug vor, die Stellen erst einmal befristet auszuschreiben. Davon hielt der Landrat nichts. Es sei schon so schwierig, die Stellen zu besetzen, meinte er. Der Markt sei leer gefegt. Wenn man später feststelle, dass man wieder Personal reduzieren müsse, so sei das eigentlich immer über natürliche Fluktuation zu regeln.