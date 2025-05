Belastung durch den Flugplatz Lahr: Das bedeutet die Verunreinigung durch die Chemikalien PFAS für Kürzell

1 Trinkwasser kann ohne Bedenken verwendet werden. Foto: Pleul/

Das Landratsamt hat Verunreinigungen durch PFAS im Grundwasser entdeckt, die vom Flugplatz Lahr ausgehen und auch Kürzell betreffen. Bei der Ortschaftsratssitzung wurde die Situation erläutert. Weitere Untersuchungen sollen das Ausmaß der Kontamination zeigen.









Link kopiert



Die Quelle der Verunreinigung ist der Flugplatz Lahr, genauer gesagt dessen ehemaliges Feuerwehrgebäude. Bei Untersuchungen im Rahmen der Altlasten-Sanierungsplanung habe man in diesem Bereich eine erhöhte Konzentration von per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, kurz PFAS, entdeckt, teilt Jürgen Mair, Leiter des Amts für Wasserwirtschaft und Bodenschutz des Ortenaukreises, in der Kürzeller Ortschaftsratssitzung mit. Grund dafür ist Feuerwehrschaum, in dem PFAS enthalten sind.