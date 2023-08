Die Stadt VS nutzt die verkehrsarmen Sommerferien, um mehrere Straßenabschnitte in Villingen-Schwenningen wieder auf Vordermann zu bringen. Am Montag haben die Arbeiten begonnen.

Insgesamt eine Million Euro möchte die Stadt eigenen Angaben zufolge investieren, um das Straßennetz in der Doppelstadt zu erneuern und zu verbessern. Seit dem 12. Juni sind die ersten Maßnahmen bereits umgesetzt worden, zuletzt war unter anderem die Karlsruher Straße (zwischen Konstanzer Straße und Kreuzung Berliner Straße) in Angriff genommen worden.

Am Montag zogen die Baustellen-Kolonnen nun weiter. Ihr Ziel: sowohl die Berliner Straße als auch die Saarlandstraße in Villingen. In der Berliner Straße ist deshalb der Abschnitt zwischen der Karlsruher Straße und der Lahrer Straße gesperrt. Dort war zugleich der schadhafte Belag abgefräst worden, um ihn anschließend zu ersetzen.

In dem betroffenen Bereich ist das Bauhaus über die Lahrer Straße weiterhin für die Kunden erreichbar. Auch die Avia-Tankstelle kann über den Bauhaus-Parkplatz angefahren werden. Ansonsten ist der Abschnitt für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Zahlreiche Straßen nun Sackgasse

Das gilt ebenso für die Saarlandstraße. Hier haben die Straßenarbeiter zwischen der Lindenstraße und der Zähringer Straße das Sagen. Entsprechend verwandeln sich die Zeppelinstraße, Hans-Amann-Straße, Anton-Berin-Straße, Philipp-Rauch-Straße, Laiblestraße, Conradin-Kreutzer-Straße und Abt-Gaiser-Straße in Sackgassen.

Darüber hinaus haben in Weigheim Straßenbauarbeiten begonnen. Dort ist die Mühlhäuser Straße zwischen den Hausnummer 31 und 79 gesperrt. Alle drei Maßnahmen sollen, je nach Witterung, laut Angaben der Stadtverwaltung bis 8. September abgeschlossen sein. In Weigheim und an der Berliner Straße sind Buslinien von den Einschränkungen betroffen.