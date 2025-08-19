Belästigung in Nagold: Richter verhängt achtmonatige Haftstrafe

Weil er einer Mitarbeiterin des Nagolder Krankenhauses nachgestellt haben soll, verurteilte Richter Link einen 67-Jährigen zu einer Haftstrafe. Der will in Berufung gehen.

So aufgebracht haben langjährige Prozessbeobachter den Nagolder Amtsrichter schon lange nicht mehr in einer Verhandlung erlebt. Als Martin Link dem ledigen Angeklagten, der ohne Verteidiger erschienen war, das Wort erteilte, damit er sich zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft äußern könne, unterbrach er dem 67-jährigen, uneinsichtigen Rentner: Er solle endlich aufhören, einer Frau nachzustellen, die nichts von ihm wissen will.

Die Anklagevertreterin warf dem Rentner und Nebenerwerbslandwirt vor, seit mehr als einem halben Jahr ständig den Blickkontakt zur Mitarbeiterin einer medizinischen Einrichtung in Nagold auf dem Weg zur Arbeit, vor einer Bäckerei, im Supermarkt, auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios und bei einer Fahrradtour gesucht zu haben, häufig aus dem Fenster seines Auto, einmal habe er ihr sogar ein rotes Herz auf die Heckscheibe gemalt, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen.

Die Belästigungen hätten auch dann nicht aufgehört, als die ihn nicht nur einmal, sondern zweimal angezeigt habe, von der Polizei ein Annäherungsverbot ausgesprochen und von der Stadt Nagold ein dreimonatiges Aufenthaltsverbot für zahlreiche Straßen und vor dem Krankenhaus erlassen wurde.

Polizistin sagt als Zeugin aus

Inzwischen habe sie, sagte eine Beamtin des Nagolder Reviers als Zeugin aus, für die dokumentierten Fälle drei volle DinA4-Seiten gebraucht, darunter auch einen Aufschrieb über die Selbstbefriedigung in einer Ecke der Nagolder Klinik. Einmal habe sie ihn in flagranti auf sein Fehlverhalten hingewiesen und ermahnt. Inzwischen habe die Mitarbeiterin ihre Arbeitszeiten verändert, sie fühle sich permanent beobachtet und genervt, weil die Übergriffe bis in den vergangenen Monat andauerten.

Der Angeklagte verteidigte sich teilweise unter Tränen. Er habe die Angebetete nur angeschaut und gehofft, dass sie den Blick erwidert. Sein Leben habe nur aus „Schaffen, Schaffen, Schaffen“ bestanden, er habe schon früh in der Landwirtschaft mithelfen müssen, später die Eltern gepflegt. Der Dauerstress und die Unzufriedenheit mit seinem bisherigen Leben hätten ihm psychisch zugesetzt und krank gemacht. Am meisten umgetrieben habe ihn, keine Familie gegründet und wiederholt gesagt bekommen zu haben, dass sich keine Frau auf ihn einlassen werde.

Als Rentner habe er das Heft selbst in die Hand genommen und sich wiederholt am Eingang des Krankenhauses aufgehalten. Dort habe ihn die Frau angesprochen und gefragt, ob sie ihm weiterhelfen könne. Sie habe ihn dabei angelächelt, und da sei es um ihn geschehen gewesen.

Staatsanwältin fordert Bewährungsstrafe

Er müsse doch gemerkt haben, dass sie nur höflich sein wollte, hielt der Richter dem Angeklagten vor. Außerdem habe sie ihm später deutlich zu verstehen gegeben, dass sie keinen Kontakt wünsche und er sie gefälligst in Ruhe lassen solle. Das habe ihn aber nicht interessiert, er habe immer weiter gemacht.

Selbst ein in der Nähe abgestelltes Auto und der ständige Blickkontakt könne auf Dauer störend und frustrierend sein, erklärte Staatsanwältin Theresa Degner und beantragte in ihrem Plädoyer eine Bewährungsstrafe von zwölf Monaten mit vierjähriger Bewährungszeit. Richter Link war nicht so gnädig. Er verurteilte den bei Rottenburg wohnhaften Angeklagten zu einer Haftstrafe von acht Monaten. Im Gefängnis habe er Zeit, zur Besinnung zu kommen.

Als der Rentner das in seinem Schlusswort nicht einsehen wollte (denn in der Regel bleibe das Gericht bei der Strafzumessung unter der Forderung der Staatsanwaltschaf), überreichte ihm Link Formulare für die Berufungsverhandlung am Landgericht Tübingen und verabschiedete den 67-Jährigen mit den Worten, selbst wenn er nicht einsitzen müsse, tue er gut daran, sich in Zukunft von den Stadtgebieten Nagold, Haiterbach und Horb fernzuhalten.