Belästigung in Nagold: Richter verhängt achtmonatige Haftstrafe

Weil er einer Mitarbeiterin des Nagolder Krankenhauses nachgestellt haben soll, verurteilte Richter Link einen 67-Jährigen zu einer Haftstrafe. Der will in Berufung gehen.
So aufgebracht haben langjährige Prozessbeobachter den Nagolder Amtsrichter schon lange nicht mehr in einer Verhandlung erlebt. Als Martin Link dem ledigen Angeklagten, der ohne Verteidiger erschienen war, das Wort erteilte, damit er sich zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft äußern könne, unterbrach er dem 67-jährigen, uneinsichtigen Rentner: Er solle endlich aufhören, einer Frau nachzustellen, die nichts von ihm wissen will.