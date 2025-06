Bekanntgabe im Europa-Park: So sieht der Kader für die Fußball-Europameisterschaft der Frauen aus

Bundestrainer Christian Wück hat am Donnerstag im Europa-Park den Kader für die UEFA Women’s Euro in der Schweiz bekanntgegeben.

Das Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in der Schweiz, das von Bundestrainer Christian Wück im Europa-Park verkündet wurde, umfasst 20 Feldspielerinnen und drei Torhüterinnen. Angeführt wird das Team von Kapitänin Giulia Gwinn (FC Bayern München). Im Kader findet sich eine Mischung aus Routine und Unbekümmertheit. Die erfahrensten Spielerinnen sind Sara Däbritz (Olympique Lyon) mit 108 Länderspielen, Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg) mit 83 Länderspielen und Lea Schüller (FC Bayern München), die 75-mal für Deutschland auflief.

Insgesamt wurden elf Spielerinnen nominiert, die bei der UEFA Women’s Euro in England vor drei Jahren das Finale erreichten. 7 Spielerinnen bestreiten erstmals ein Turnier für die Frauen-Nationalmannschaft. Darunter Carlotta Wamser (Eintracht Frankfurt), Franziska Kett (FC Bayern München) und Rebecca Knaak (Manchester City), die in diesem Jahr ihr Debüt für Deutschland gegeben haben.

Christian Wück sagt: „Die Vorfreude auf das Turnier ist riesig. Die letzten Spiele in der Nations League haben unser Selbstvertrauen noch einmal wachsen lassen, die EM gehen wir gestärkt und mit großem Optimismus an. Ich bin mir sicher, dass wir einen guten und ausgeglichenen Kader zusammengestellt haben, mit dem wir für die Herausforderungen eines Turniers die passenden Lösungen finden können.

Dabei ist mir wichtig, dass wir uns nie gegen, sondern immer für eine Spielerin entschieden haben. Und das jeweils mit großer Überzeugung. Ich habe Vertrauen in meine Spielerinnen und in unsere Entscheidungen und bin sicher, dass wir mit diesem Kader eine gute und erfolgreiche Europameisterschaft spielen werden. Wir wollen mit einer Mischung aus Spielfreude, Begeisterung, Willen und Überzeugung agieren – dafür steht dieser Kader. Wenn uns das gelingt, kann es für uns sehr weit gehen.“

Die Frauen-Nationalmannschaft bezieht am 19. Juni ihr Team Base Camp für die Europameisterschaft im „HomeGround“ von Adidas in Herzogenaurach. In der EM-Gruppenphase trifft das deutsche Team in St. Gallen auf Polen (4.7., 21.00 Uhr), in Basel auf Dänemark (8.7. ,18.00 Uhr) und in Zürich auf Schweden (12.7., 21.00 Uhr).

Präsentiert wurden die Trikots mit den Namen der 20 Feldspielerinnen und drei Torhüterinnen bei einer Fahrt der E- bis B-Juniorinnen der SG Breisgau Nord mit der Schweizer Bobbahn.

Der Kader für die EM in der Schweiz