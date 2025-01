Bekanntgabe bei Hauptversammlung: Darum veranstaltet der Schäferhundeverein Kinzigtal kein Sommerfest mehr

1 Teile des neuen Vorstands beim Schäferhunde-Verein Kinzigtal nach den Neuwahlen Foto: Ramsteiner

Der Schäferhunde-Verein Kinzigtal hat in seiner Hauptversammlung vergangenen Freitag unter anderem den vorstand neu gewählt und die Mitgliedsbeiträge angepasst. Wenngleich das Jahr erfolgreich verlief, blieben einige markante Punkte weniger angenehm in Erinnerung.









Auf ein aktives Jahr blickte Vorsitzender Alexander Matz in der Hauptversammlung des Schäferhunde-Vereins Kinzigtal am Freitag zurück. Ob Welpenkurse, Agility-Training, die Teilnahme am Sommerferienprogramm oder Seminare – es lief viel im Verein. Nachdem die Frühjahrsprüfung mangels Startern abgesagt werden musste, war die Spätjahres-Prüfung dank der Teilnehmer der Hundeschule Schmalz fast ausgebucht.