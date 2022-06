1 Werner Hock ist tot. Der bekannte Villinger Unternehmer starb mit 86 Jahren. Foto: Heinig/Archiv

Werner Hock ist tot. Er verstarb am Sonntag im Alter von 86 Jahren. Mit ihm verliert die Doppelstadt eine bekannte und geschätzte Persönlichkeit.















VS-Villingen - Der gebürtige Villinger wuchs in der Schwedendammstraße als Sohn eines Bäckers auf. Bei Kaiser-Uhren absolvierte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Seine Entscheidung, sich danach in einer Werbeagentur in Karlsruhe weiterzubilden, sollte sein ganzes späteres Leben beeinflussen. Denn er lernte dort seine Ehefrau Ingrid, eine gebürtige Pforzheimerin, kennen und lieben. Im Jahre 1962 wurde geheiratet.

Gründer des Stadtanzeigers

Vier Jahre später gründete das Paar in Villingen in der Schwedendammstraße 2 ein zunächst nur aus wenigen Seiten bestehendes Anzeigenblatt, die "hockwerbung". Aus dem ging der später erfolgreiche "Stadtanzeiger" hervor, der seinen Sitz Ende der 1970er-Jahre in die Bickenstraße 11 nach Villingen verlegte. Hock und seine Frau expandierten, betrieben in verschiedenen Städten ebenfalls Anzeigenblätter.

Hinzu kamen insgesamt sechs Reisebüros. "Stadtanzeiger-Reisen" wurde ein Begriff in der Region, ebenso die vom erfolgreichen Unternehmerpaar Hock veranstalteten Modeschauen in der Alten Tonhalle und die bis heute bestehenden Autoschauen in der Innenstadt.

Schwerer Schicksalsschlag setzt ihm zu

Aus der Ehe von Werner und Ingrid Hock gingen die zwei Töchter Annette und Simone hervor. Allerdings starb Tochter Simone im Jahre 2002 nach einer Krebserkrankung. Der schwere Schicksalsschlag setzte dem Ehepaar Hock stark zu. Sie verkauften ihren Verlag, um einige Jahre später vor allem aufgrund ihrer schmerzlichen Erfahrungen mit dem Leidensweg ihrer Tochter überaus engagierte Gründungsmitglieder im Verein für das Palliativzentrum zu werden.

Neben seinem Unternehmertum hatte sich Werner Hock auch dem Sport verschrieben. Bereits im Jugendalter jagte er beim FC 08 Villingen, bei dem seit 1949 Mitglied war, dem runden Leder hinterher. Anschließend blieb er dem Verein in vielen Funktionen auch als großzügiger Mäzen verbunden. Von 1985 bis 1992 war Hock Präsident der Nullachter und gehörte später auch über Jahre hinweg dem Beirat an.

Beim FC 08 und TC Blau-Weiß daheim

Im Jahre 1983 war er zum Ehrenmitglied und später zum Ehrenpräsidenten ernannt worden. Man verlieh ihm auch als besondere Auszeichnung den Ehrenbrief des Traditionsvereins. Solange es ging, verfolgte Werner Hock die Spiele seiner Nullachter vor Ort im Friedegrund, war auch noch in der VIP-Lounge zu Besuch.

Neben dem Fußballsport gehört das Tennis zu seiner großen Leidenschaft. Beim TC Blau Weiß hatte er in jüngeren Jahren erfolgreich den Schläger geschwungen. Gerne verbrachte das Ehepaar Hock auch viel Zeit in der Ferienwohnung im südfranzösischen Roquebrune an der Côte d’Azur. Ein schwerer gesundheitlicher Rückschlag ereilte Werner Hock 2018. Eine bakterielle Pneumonie zwang ihn in den Rollstuhl. Noch im April dieses Jahres hatte das Ehepaar Hock die Diamantene Hochzeit gefeiert.

